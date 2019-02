Campionato europeo femminile | sorteggiati i gironi di qualificazione | l’Italia pesca la

sportfair

(Di giovedì 21 febbraio 2019) La Nazionale del ct Milena Bertolini è stata inserita nel Gruppo B insieme a Danimarca, Bosnia Erzegovina, Israele, Malta e Georgia Danimarca, Bosnia Erzegovina, Israele, Malta e Georgia: saranno queste le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni al, la cui fase finale si terrà nel luglio del 2021 in Inghilterra. Le azzurre, teste di serie al sorteggio di Nyon e inserite nel Gruppo B, hanno ‘to’ in seconda fascia la Danimarca, vice-campione d’Europa in carica e distanziata di una sola lunghezza dalla nostra nazionale nel ranking Fifa, è al 17° posto.Le qualificazioni si giocheranno dal 26 agosto 2019 al 22 settembre 2020: le vincitrici dei gruppi e le tre migliori seconde classificate accederanno direttamente alla fase finale dell’, mentre le restanti seconde classificate si giocheranno gli ultimi 3 posti ...