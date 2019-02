Camera avvia esame legge Fdi su nazionalizzazione Bankitalia

Sanità - fondi integrativi? No - sostitutivi : coprono servizi già garantiti dal sistema sanitario. La Camera avvia indagine : C’erano una volta i fondi sanitari integrativi. Che oggi, anzi da sempre, a dispetto del nome, sono fondi per lo più sostitutivi del servizi o sanitario nazionale. Perché al posto di erogare prestazioni aggiuntive ai Lea, i livelli essenziali di assistenza che lo Stato è tenuto a fornire a tutti i cittadini, come per esempio molte cure odontoiatriche e l’assistenza ai soggetti non autosufficienti, coprono servizi già garantiti dal Ssn (o che il ...

Russiagate - Trump spinse Cohen a mentire al Congresso. La Camera avvia un’indagine e i Democratici riparlano di impeachment : Si sta tramutando in una tempesta di prima grandezza l'ultima evoluzione del Russiagate. A rimettere benzina sul fuoco, un articolo pubblicato sul sito Buzzfeed e ripreso da numerosi media statunitensi, tra cui il Washington Post. In pratica, come rivelato da Buzzfeed, Donald Trump avrebbe spinto il suo ex avvocato, Michael Cohen, a mentire al Congresso in merito alle trattative per costruire una un grattacielo con il suo marchio a Mosca, come ...