Calenda a Di Maio | “Ti faccio un’offerta sincera | gestisco gratuitamente le crisi

Pil - Calenda : “Recessione? Serve piano di investimenti. Io a disposizione ma Di Maio come al solito non mi risponde” : “Siamo in recessione. I dati del Pil peggiorano, ma non dipende solo dal ciclo economico, ma anche dagli errori fatti da questo governo”. Lo ha detto Carlo Calenda ai giornalisti a margine di un’iniziativa di alcune associazioni europeiste all’Auditorium Rieti a Roma. “Stiamo peggiorando rispetto agli altri Paesi europei. Bisogna mettere subito in campo un piano di investimenti. Sono a disposizione del ministro Di ...

Europee - Martina (Pd) apre al manifesto di Calenda : “Alternativa a Salvini e Di Maio. Vogliono distruggere l’Europa” : “L’obiettivo è coinvolgere chi sente la responsabilità di costruire un’alternativa a chi vuole distruggere l’Europa a partire dall’Italia. Salvini e Di Maio in testa”. Così Maurizio Martina, ex segretario del Pd, che apre al manifesto di Carlo Calenda: “Penso che la proposta di Calenda sia utile e interessante. Il suo manifesto è una traccia di lavoro fondamentale. Spero che sia protagonista della nostra ...

Ciclismo - Challenge Maiorca 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario e le date : Da giovedì 31 gennaio a domenica 3 febbraio si svolgerà la 28ma edizione della Challenge Maiorca. Un classico appuntamento di inizio stagione per il Ciclismo, con quattro diverse corse in programma. Si inizierà con il Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx, che si concluderà con un impegnativo arrivo in salita. Poi si correranno il Trofeo Andratx-Lloseta e il Trofeo de Tramuntana, entrambi con un percorso da classica. Infine si chiuderà ...

Carlo Calenda : "M5S non farà mai cadere il Governo - se no Di Maio torna a fare quello che faceva prima - cioè nulla" : "I 5 Stelle non faranno mai cadere questo Governo. Hanno la regola dei due mandati, per cui se facessero cadere il Governo, Di Maio tornerebbe a fare quello che faceva prima, cioè nulla. Sarei molto tranquillo su quello che faranno i 5 Stelle, non so la Lega invece". Carlo Calenda, intervistato su Sky Tg24 nel corso de "L'Intervista" di Maria Latella, non crede a una precipitazione nella maggioranza legata all'autorizzazione a procedere ...

Reddito Cittadinanza - Calenda : “Non è male assoluto - sbagliate battute di Boschi. Di Maio su Francia? Buffonate” : “Il Reddito di Cittadinanza, per come sta prendendo forma, non lo considero il peggiore dei mali possibili. Le critiche e le battute di Maria Elena Boschi, a mio avviso, sono state sbagliate perché è uno strumento contro la povertà, che, invece, andrebbe modificato in Parlamento per poter farlo votare anche al Pd”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E spiega: “Considero invece ...

Manovra - Carlo Calenda : “Una follia - si vede che Salvini e Di Maio non hanno mai lavorato” : L'ex ministro Carlo Calenda attacca il governo e parla di una Manovra folle che "rischia di farci andare contro un muro". Poi un attacco ai due vicepresidenti del Consiglio in riferimento alla legge di Bilancio: "Si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna esperienza di governo".Continua a leggere