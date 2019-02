Calcio in tv | gioca l' Europa League

Capello si mangia Ilaria D’Amico : «L’Atletico Madrid non gioca male - ti piace il Calcio tic e toc?» : Il momento clou della serata Giustamente Dagospia ci apre. È il momento clou della serata. La Juve è stata asfaltata dall’Atletico Madrid. In studio a Sky commentano. Ci sono Ilaria D’Amico (rigorosamente in bianconero), Paolo Condò, don Fabio Capello, Andre Pirlo, il pentito Costacurta. Della sofferenza fisica di Massimo Marianella vi abbiamo relazionato ieri. Capello è giustamente in orgasmo dopo aver visto giocare l’Atletico ...

Calciomercato Juve - Marcelo vorrebbe giocare con CR7 : possibile scambio con Alex Sandro : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero vorrebbe costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Il giocatore sudamericano è da tempo nel mirino della Juventus e avrebbe rotto con il suo allenatore, Santiago Solari. Il tecnico del Real Madrid non lo considera un titolare inamovibile e il ...

Calciomercato Milan - 5 giocatori che potrebbero lasciare la squadra a fine stagione : Per il Milan la prossima sessione di mercato sarà decisiva, poiché° se i rossoneri conquisteranno un posto in Champions avranno bisogno di nuovi rinforzi, ma per forza di cose dovranno operare anche sul mercato in uscita. Tra tutti, cinque sembrano essere i giocatori dal futuro maggiormente incerto. Di seguito l'elenco delle probabili cessioni.

Pistocchi - che stoccata : “Finalmente vedrò la Juve giocare a Calcio” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sferrare un ennesimo attacco alla Juventus. Un tweet che suona come sfottò nei confronti delle parole pronunciate da Pavel Nedved sull’obiettivo Champions League, poi una frecciatina con un tifoso nelle risposte al post pubblicato sul proprio account. Un ennesima frecciatina del noto giornalista nei […] More

Serie A Calcio - programma domenica 17 febbraio : chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : Prosegue la ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, che è scattata venerdì 15 e si concluderà domani, lunedì 18 febbraio. Oggi, domenica 17, spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio ed Udinese-Chievo. Alle ore 18.00 tocca a Inter-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 spazio a ...

Serie A Calcio - programma anticipi 16 febbraio : chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : La ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, iniziata ieri sera con Juventus-Frosinone, finita per 3-0 per i bianconeri con gol di Dybala, Bonucci e Cristiano Ronaldo, proseguirà oggi, sabato 16, con altre due gare: alle ore 18.00 Cagliari-Parma ed alle ore 20.30 Atalanta-Milan. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della ...

Vicenza - il dramma di Samuele : morto a 12 anni mentre gioca a Calcio con gli amici : Sembrava un tranquillo pomeriggio come tanti: prima i compiti e poi quattro calci ad un pallone con gli amici di sempre. Invece, ieri - giovedì 14 febbraio - in un piccolo Comune dell’Alto Vicentino, nel giro di pochi minuti si è consumata una terribile tragedia. Samuele Meneghini, 12 anni appena, si è accasciato al suolo durante una partitella di pallone ed è morto per un infarto poco dopo. La partita e la tragedia Anche ieri pomeriggio Samuele ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis annuncia : 'Hamsik è un giocatore del Dalian' : Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Dalian. L'annuncio arriva via Twitter da Aurelio De Laurentiis . "L'accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del ...

Calcio - Aaron Ramsey è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il gallese arriva a parametro zero dall’Arsenal : La Juventus mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione. L’attuale capolista della Serie A ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista gallese Aaron Ramsey, che vestirà la maglia bianconera a partire dal 1° luglio 2019 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Il 28enne nativo di Caerphilly arriva dall’Arsenal a parametro zero, visto che il suo contratto era in scadenza. Ufficiale | @AaronRamsey , bianconero in ...

Spezia Calcio indagato per tratta di giocatori nigeriani/ Ultime notizie : inibito anche il presidente Chisoli : Spezia Calcio nei guai per inchiesta su tratta di giocatori nigeriani. Azzerati i vertici: inibito anche il presidente Chisoli. Ultime notizie

Serie A Calcio oggi (10 febbraio) - chi gioca? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : oggi, domenica 10 febbraio, si completa il 23° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Un turno che avrà inizio con il lunch match delle 12.30 tra Bologna e Genoa, con i padroni di casa a caccia di importanti punti salvezza. Alle 15.00 si svolgeranno tre partite: Atalanta-Spal, Torino-Udinese e Sampdoria-Frosinone. Alle 18.00 la Juventus giocherà in trasferta con il Sassuolo, sfida in cui i bianconeri proveranno a riscattare le ...