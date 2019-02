Bus di tifosi del Toro preso a sassate dai supporter dell' Inter | 4 feriti

Roma-Porto : arrestati 3 tifosi lusitani - autoBus danneggiati : Roma – Alle ore 21 di ieri, presso lo stadio Olimpico, si e’ disputato l’incontro di calcio tra Roma e Porto, valevole per la competizione di Champions League, alla presenza di 54.604 spettatori. Alle ore 19.40, nel settore curva Sud, un tifoso romanista e’ stato sanzionato in quanto trovato in possesso di una modica quantita’ di sostanza stupefacente. Inoltre, alle successive ore 22.30 nel settore curva Nord, a ...

Il calcio è Business - ma perché noi tifosi dovremmo spendere? : L’articolo di Bellinazzo Piaccia o meno, la “Società Sportiva calcio Napoli” è sempre più un’azienda finanziaria ma sempre meno una “Società Sportiva”. Piaccia o meno, il metro di misura del valore di una Società Sortiva, si misura con i titoli vinti e non certo attraverso le plusvalenze, i bilanci (per altro in rosso, a quanto pare) e la visibilità europea. Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 ORE” ...

La domenica degli ultrà : colpito un Bus di tifosi granata - si svuota la curva della Lazio : Il calcio italiano ha trascorso una domenica sotto l'occhio delle forze dell'ordine, dopo che mercoledì scorso negli scontri tra tifosi dell'Inter e del Napoli è morto un ultrà dell'Inter , Daniele ...

Scontri tra ultrà in autogrill Assaltato Bus di tifosi del Toro Salvini : «Imbecilli - in galera» : Sono diretti a Roma per la partita con la Lazio: hanno subito l’assalto dei supporter rossoblu, in viaggio verso Napoli. Salvini: «Deficienti, devono andare in galera». tifosi identificati e bloccati a Roma

Scontri tra ultrà in autogrill Assaltato Bus di tifosi del Toro Salvini : «Imbecilli - in galera» : Sono diretti a Roma per la partita con la Lazio: hanno subito l’assalto dei supporter rossoblu, in viaggio verso Napoli. Salvini: «Deficienti, devono andare in galera». tifosi identificati e bloccati a Roma

Sassi contro Bus tifosi del Torino/ Salvini su Twitter : in galera questi deficienti : Sassi contro bus dei tifosi del Torino in un'area di servizio. Coinvolti sostenitori del Bologna. Il tweet del ministro dell'Interno Matteo Salvini

Scontri tra ultrà in autogrill Assaltato Bus di tifosi del Toro Salvini : imbecilli - in galera : Sono diretti a Roma per la partita con la Lazio: hanno subito l’assalto dei supporter rossoblu, in viaggio verso Napoli. Salvini: «Deficienti, devono andare in galera»

Sasso contro Bus dei tifosi del Torino in un autogrill di Firenze. Salvini : 'Tolleranza zero' : Ancora un episodio di violenza tra ultras , appena poche ore dopo la morte di Daniele Belardinelli a Milano in seguito agli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli di Santo Stefano. Secondo quanto ...

Ultrà - guerriglia sull'A1 tra tifosi di Torino e Bologna : sassi contro i Bus. Salvini : 'In galera' : Spintoni e pugni stamani tra opposte tifoserie nell'area Chianti dell' A1 a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman. ...

Bus di tifosi del Torino preso d’assalto in autogrill da supporter del Bologna : spaccati vetri : tifosi del Torino aggrediti in un autogrill in Toscana da supporter bolognesi. I supporter granata erano fermi per una sosta quando alcuni tifosi rossoblu ha lanciato pietre contro il mezzo fermo sulla piazzola, spaccando diversi vetri. Salvini: “Cominciamo col tenere in galera questi deficienti”.Continua a leggere

Scontri sulla A1 : agguato degli ultras bolognesi al Bus dei tifosi del Torino diretti a Roma | Salvini : in galera : Spintoni e pugni stamani traopposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondoquanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino edel Bologna che viaggiavano su due pullman.

Ultrà - guerriglia sull'A1 tra tifosi di Torino e Bologna : sassi contro i Bus. Salvini : «In galera» : Spintoni e pugni stamani tra opposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due...

Ultrà - guerriglia sull'A1 tra tifosi di Torino e Bologna : sassi contro i Bus. Salvini : «In galera» : Spintoni e pugni stamani tra opposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due...

Scontri tra ultras sulla A1 : sassi tifosi Bologna su Bus Torino | : Un gruppo di tifosi granata è entrato in contatto con alcuni supporter rossoblù. I tifosi piemontesi, diretti a Roma per il match contro la Lazio, erano fermi in sosta vicino Firenze. Danneggiato un ...