Brexit | Corbyn a May | Negozi un' unione doganale con l' Ue | rischiamo il No

Brexit - scissione anti-Corbyn nei Labour : 7 deputati escono da partito - : Il gruppo di opposizione, pro referendum-bis, sembra voler minare il piano B proposto dalla stesso leader Labourista per una Brexit più soft rispetto a quella della premier Tory, Theresa May, che ieri ...

Brexit - scissione anti-Corbyn nel Labour. Lasciano 7 deputati pro-referendum : Il piano B di Corbyn sulla Brexit scontenta alcuni membri del Labour. 7 deputati pro-referendum bis hanno annunciato oggi l'uscita dal partito.Il gruppo sembra voler così minare le prospettive crescenti su una Brexit più soft rispetto a quella della premier Tory, Theresa May, che costituirebbe comunque l'uscita dall'Unione europea. I ribelli giustificano la loro scissione interna e, inoltre, accusano il leader di non contrastare i ...

Brexit - il nuovo piano dell Europa è un asse con Corbyn : ... con rischio del ritorno delle tensioni, o lasciare un, impossibile, buco nel mercato interno proprio al confine tra Belfast e Dublino, danneggiando l'economia e la sicurezza dei 435 milioni di ...

Brexit - May sconfitta ancora. E Corbyn tratta con Bruxelles : ... cioè di uscita dall'Ue senza accordo, cosa che secondo diversi osservatori potrebbe essere devastante per l'economia e il mercato britannici. In realtà la premier May, che non era neanche in aula ...

Brexit - May chiede tempo al parlamento. Corbyn : "È un ricatto" - : La premier britannica ha chiesto alla Camera dei Comuni altri giorni per arrivare ad un nuovo accordo con Bruxelles. Il leader laburista la accusa di rimandare il dibattito per costringere i ...

May ha rifiutato la proposta di Corbyn su Brexit : La prima ministra britannica non ha accettato le condizioni poste dai Laburisti per il loro sostegno in Parlamento, mentre il 29 marzo si avvicina

Brexit : May chiede sostegno Corbyn in pressing su Ue : In un intervento sul Sunday Telegraph la premier britannica Theresa May ha invocato il sostegno di Jeremy Corbyn nell'insistere sulla necessità che l'Ue offra concessioni sull'accordo per la Brexit. E ...

Brexit - May "impegno a modifica accordo Ue sul backstop"/ Voto Piano B il 13 febbraio : Corbyn "verso rinvio" : Brexit, May: 'Voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Brexit - la premier May non cede su No deal : è scontro con Corbyn : «Assicurare che il Regno Unito esca dall'Ue con un deal» è l'unica garanzia per evitare un no deal: lo ha ribadito la premier Tory, Theresa May, nel Question Time di oggi...

Jeremy Corbyn spinge per un possibile secondo referendum sulla Brexit : Senza un accordo, il 29 marzo la quinta economia più grande al mondo inizierà a regolare i propri scambi commerciali secondo le regole base del WTO, abbandonando da un giorno all'altro, gli accordi ...

FMI pessimista sulla crescita - Corbyn per il referendum bis su Brexit : ... ha detto la nuova capoeconomista dell'istituto, Gita Gopinath, inserendo l'Italia tra le minacce agli equilibri dell'economia globale per "le preoccupazioni sui rischi sovrani e finanziari". Di Maio ...

Brexit : ora anche Corbyn non esclude secondo referendum : Un'ipotesi che sarebbe economicamente dannosa per l'economia britannica. Corbyn è stato finora poco chiaro in merito al suo sostegno per un secondo referendum. Ma ieri è arrivata la svolta. Per la ...

Brexit - Corbyn : «Nuovo referendum è una opzione». Theresa May lavora a un 'piano B' : ... «Il no deal è il risultato a cui arriveremo se non succederà nulla di nuovo» ha affermato Lewis, secondo il quale per il Regno Unito è fondamentale poter condurre una politica commerciale ...