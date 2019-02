Brexit | colloqui costruttivi tra May e Juncker ma Fitch lancia allarme

Brexit - colloquio Conte-May : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica, Theresa May, per discutere dei recenti sviluppi sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea ...

Brexit : oggi l'incontro Juncker-May. Avanti con colloqui - l'attuale accordo di recesso non si cambia : l'attuale accordo di recesso non cambierà: così l'Unione europea in una dichiarazione congiunta arrivata al termine dell'incontro avuto oggi a Bruxelles tra il presidente della Commissione Ue Jean-...