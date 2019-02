Boxe – Torneo Internazionale di Strandja | Italia nona nel medagliere della 70ª edizione

sportfair

: BOXE: Valentina Alberti ha vinto la medaglia d’oro al Torneo di Sofia - 19 Febbraio 2019 - Leggi l'intero articolo:… - renonewsit : BOXE: Valentina Alberti ha vinto la medaglia d’oro al Torneo di Sofia - 19 Febbraio 2019 - Leggi l'intero articolo:… - maurobonaga : BOXE FEMMINILE - TORNEO INTERNAZIONALE DI STRANDJA SU QUESTO SITO IN LIVE VERSO LE ORE 14.15 LA FINALISSIMA VALENTI… - maurobonaga : ultimo minuto BOXE FEMMINILE - TORNEO INTERNAZIONALE DI STRANDJA E' VALENTINA ALBERTI L'UNICA AZZURRA CHE VOLA ALLA… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019)International Boxig Tournament: nono posto per l’nel70ªL’Asics Arena di Sofia ha ospitato la 70esimadeldi, cui hanno preso parte 360r (240 uomini e 120 donne) in rappresentanza di 43 paesi.Tredici gli azzuri iscritti a questa kermesse, 4 uomini e 9 donne. Il bilancio finalespazzurra in terra bulgara è di un oro (quello di Valentina Alberti 64 kg ndr) e un bronzo (Irma Testa 57 kg ndr). Le due medaglie hanno consentito al Teamdi piazzarsi al nono posto nel, in cui spicca il primo postoRussia. (Spr/AdnKronos)L'articolodinel70ªSPORTFAIR.