Bologna-Juventus | probabili formazioni | Destro | Khedira ed Emre Can non disponibili

Biglietti Bologna-Juventus - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la partita della 25a giornata : Sarà di scena alle ore 15 della prossima domenica l’incontro tra Bologna e Juventus, che si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara e varrà per il venticinquesimo turno del campionato di Serie A 2018-2019. Situazioni di classifica completamente (o quasi) opposte per le due formazioni impegnate: i padroni di casa sono al diciottesimo posto con 18 punti, a -3 dall’Empoli e a -4 da Udinese e Spal, le più prossime avversarie in ...

Bologna-Juventus del 24 febbraio sarà in diretta su Sky Sport alle ore 15 : 00 : Il 24 febbraio alle ore 15 Bologna e Juventus si sfideranno al "Renato Dall'Ara", in una gara valida per il 25esimo turno di serie A, visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go. La Juve sarà reduce dalla delicata trasferta di Madrid per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il combattivo Atletico del "Cholo" Simeone (una vecchia conoscenza del nostro campionato) e chiaramente un impegno di questo livello potrebbe ...

Serie A - anticipata Milan-Empoli al 23 febbraio : Bologna-Juventus si gioca il 24 : ROMA - Il calendario della Serie A viene modificato da un anticipo e da un posticipo: Milan-Empoli della sesta giornata di ritorno, all'andata finì 1-1,, inizialmente prevista per domenica 24 febbraio ...

Mihajlovic-Bologna - c'è l'accordo. La Juventus pensa a Bruno Alves : Sarà un finale di corsa per Inter, Milan e Juventus. I tre club vivranno gli ultimi giorni di calciomercato, chiusura giovedì ore 20, con uno sguardo rivolto alle lancette dell'orologio e alle agende ...

Clamoroso Juventus - ecco il colpo per gennaio ed anche il Bologna sorride… : Novità a sorpresa sul mercato della Juventus, in particolar modo l’intenzione dei bianconeri almeno iniziale era quella di non intervenire nella finestra invernale. Adesso un cambio di rotta che può essere considerato inaspettato, secondo quanto riporta la rosea è fatta per il terzino sinistro Matteo Darmian che si alternerà con Alex Sandro, decisiva la volontà del tecnico Massimiliano Allegri, accordo con lo United sulla base di un ...

Calciomercato Juventus - incontro in agenda con il Lione per Ndombelè. Il Bologna insiste per Spinazzola : La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, occhi bianconeri su Ndombelè Incassata la firma di Aaron Ramsey, che diventerà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione, il club bianconero continua a scandagliare il mercato in vista del prossimo mercato estivo. Lapresse I radar della società campione d’Italia si sono fermati su Tanguy Ndombele, ...

Juventus - Bologna e quell’intreccio di mercato che porta sino a Londra : Calciomercato, Juventus e Bologna al lavoro per completare un affare abbastanza intricato che porta sino in Premier League Juventus e Bologna stanno lavorando sul mercato per puntellare le rispettive rose. Gli emiliani hanno già messo a segno i colpi Soriano e Sansone, ma adesso puntano a rafforzare le fasce del centrocampo di Pippo Inzaghi. Proprio in tal senso hanno bussato alla porta della Juventus, chiedendo l’inutilizzato ...

Bologna-Juventus - le pagelle bianconere : Pjanic efficace - Spinazzola buon esordio : SZCZESNY - voto: 6 Supera indenne il tagliando per la Supercoppa grazie alle incapacità offensive del Bologna. DE SCIGLIO - voto: 5,5 E' l'insidia principale per la difesa bianconera: disattento, ...

Bologna su Spinazzola - Allegri fa il punto sul calciomercato della Juventus : Bologna vigile su Spinazzola, il calciomercato si accende in queste ore attorno al terzino della Juventus: le ultimissime “Spinazzola avrebbe bisogno di giocare di più. Ma se non troviamo un sostituto resta con noi anche perché è un grande professionista. Vediamo belle prossime settimane. Kean invece resta con noi“. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Bologna, ha parlato anche di calciomercato in relazione alla sua ...

Bologna-Juventus - le pagelle : Da Costa da incubo - Douglas imprendibile : BOLOGNA DA Costa 4 Errore clamoroso in apertura di gara quando con la complicità di Calabresi regala a Bernardeschi un assist delizioso per il vantaggio bianconero. CALABRESI 5 Un salvataggio ...

Bologna-Juventus - Inzaghi : “Ci spiace - ma la nostra finale è contro la Spal” : Bologna-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato della sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: “Non parlerei di moduli, la Juve se le ha vinte tutte ci sarà un motivo. Mi dispiace perdere con due gol del genere. Con la Juve devi […] L'articolo Bologna-Juventus, Inzaghi: “Ci spiace, ma la nostra finale è contro la Spal” ...

Bologna-Juventus 0-2 - highlights e tabellino Coppa Italia : Bologna-Juventus 0-2, highlights Coppa Italia – Al Dall’Ara apre le danze la rete di Bernardeschi, abile ad approfittare dell’errore di Da Costa e Calabresi che gli regalano un semplice gol. Poi seguono molte occasioni per segnare per i bianconeri e molte meno per i padroni di casa, che tentano di sinistro in area con Svanberg […] L'articolo Bologna-Juventus 0-2, highlights e tabellino Coppa Italia proviene da Serie A ...

Coppa Italia – La Juventus domina al Dall’Ara - Bologna ko : ottima prova di Bernardeschi : La Juventus stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Italia: Bologna ko al Dall’Ara, Bernardeschi sblocca il match Giornata di sfide e spettacolo nei campi di calcio Italiani per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria della Lazio sul Novara e del Milan sulla Sampdoria, è arrivato il turno della Juventus di sfidare il Bologna, allo Stadio Dall’Ara, per staccare il pass per i quarti di finale della ...