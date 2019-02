BMW - Tutte le novità per il Salone di Ginevra

BMW Serie 3 - tutte le nuove versioni - compresa la Hybrid plug-in : Molto sportiva, questa nuova BMW Serie 3 si distingue dalla vecchia generazione per un frontale molto più aggressivo. La calandra, è però diventata più classica e lineare, per una maggiore eleganza. La parte posteriore appare complessivamente più bassa, con un aspetto più muscoloso e sportivo al contempo, ma nell’insieme l’auto si riesce a distinguere per un grande equilibrio delle forme. Tutto è più rastremato, come ...

BMW - Dalla iNext alla X7 : tutte le novità di Las Vegas - VIDEO : In occasione del Ces di Las Vegas, la BMW ha presentato al pubblico la propria visione di mobilità connessa del futuro. Oltre alla Vision iNext, vero e proprio punto focale dell'esposizione della Casa tedesca, al Consumer Electronics Show sono presenti anche modelli di produzione, come la X7, e tecnologie già pronte per il lancio commerciale, come l'Intelligent Personal Assistant. Non mancano, infine, delle aree di dimostrazione della guida ...