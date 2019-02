BMW Serie 2 - Collaudi sulla neve per la Gran Coupé

BMW Serie 3 - la prova de Il Fatto.it – L’auto diventa un assistente personale – FOTO : In quarant’anni ne sono state vendute più di 15,5 milioni in tutto il mondo: era il 1975 quando la prima BMW Serie 3 fu lanciata ed è innegabile che abbia inaugurato la stagione delle berline sportive. Dieci milioni le berline vendute, dunque la maggior parte. Anche se in Italia la proporzione si inverte e, delle 600.000 immatricolate dal 1990 ad oggi (dati UNRAE), solo il 20% sono sedan mentre le altre sono touring. La settima ...

BMW Serie 3 - tutte le nuove versioni - compresa la Hybrid plug-in : Molto sportiva, questa nuova BMW Serie 3 si distingue dalla vecchia generazione per un frontale molto più aggressivo. La calandra, è però diventata più classica e lineare, per una maggiore eleganza. La parte posteriore appare complessivamente più bassa, con un aspetto più muscoloso e sportivo al contempo, ma nell’insieme l’auto si riesce a distinguere per un grande equilibrio delle forme. Tutto è più rastremato, come ...

Auto : BMW - dopo la berlina arriva la Serie 530e iPerformance Hybrid touring [GALLERY] : 1/18 ...

BMW Serie 3 - una storia di successo in 7 capitoli : dal debutto nel 1975 ogni evoluzione un punto di riferimento : Anche perché consentì al pilota italiano Roberto Ravaglia di laurearsi campione del mondo turismo, mentre Winfried Vogt diventava campione europeo e Eric van de Poele campione tedesco. Ravaglia si ...

Nuova BMW Serie 7 - fate largo alla Regina delle ammiraglie [FOTO] : La Casa di Monaco ha ridefinito nuovi standard di lusso, tecnologia e sicurezza nell’elitario club delle ammiraglie di rappresentanza BMW sta definendo il profilo dei suoi modelli di punta nel segmento lusso. La Nuova generazione della Bmw Serie 7 è una chiara dichiarazione d’intenti con la sua presenza decisa, l’eleganza sofisticata e il funzionamento straordinariamente innovativo, l’assistenza alla guida e la tecnologia ...

BMW Serie 7 - nuovo ibrido in occasione del restyling [GALLERY] : 1/27 ...

BMW - la nuova Serie 3 è ipertecnologica : comandi vocali e gestuali per un salto nel futuro : MILANO - Sono più di quarant'anni che Bmw Serie 3 rappresenta lo stile bavarese nel mondo. Negli anni si è evoluta in varie forme, ma il formato berlina rimane ovviamente quello più richiesto. La nuova generazione della vettura tedesca cresce nelle dimensioni, ma perde chili ...

Nuova BMW Serie 7 - eleganza sofisticata per l’ammiraglia [FOTO] : La Casa di Monaco aggiorna la sua ammiraglia con alcuni affinamenti estetici e con l’introduzione di contenuti tecnici e tecnologici all’avanguardia BMW sta definendo il profilo dei suoi modelli di punta nel segmento lusso. La Nuova generazione della BMW Serie 7 è una chiara dichiarazione d’intenti con la sua presenza decisa, l’eleganza sofisticata e il funzionamento straordinariamente innovativo, l’assistenza alla guida ...

BMW Serie 7 - L'ammiraglia si rifà il look : Pochi mesi dopo aver svelato lammiraglia alta della Casa, linedita X7, la BMW aggiorna la sua auto di rappresentanza bassa, la Serie 7. E non si tratta di modifiche di poco conto, per il modello prodotto dal 2015, pur considerando solo il lato estetico. Lintero frontale, infatti, è stato ridisegnato e risulta più alto di 5 cm allestremità del cofano: a cambiare sono il doppio rene (più largo del 40%, in linea con quello dellX7), il fascione con ...

BMW - Il primo teaser della Serie 7 restyling : La BMW ha diffuso il teaser della versione restyling della Serie 7. La berlina è pronta all'aggiornamento di metà carriera e, vista l'assenza del marchio al Salone di Detroit, sarà svelata in un evento dedicato domani in una nuova area del BMW Welt di Monaco, realizzata in collaborazione con l'architetto Patricia Urquiola.Il frontale si ispira alla X7. L'immagine del frontale non fornisce ancora tutti i dettagli necessari: si possono ...

Nuova BMW Serie 7 : l’ammiraglia tedesca cambia volto [FOTO] : Le immagini diramate in rete prima del debutto ci svelano tutti i dettagli esterni della Nuova ammiraglia Dopo una prima immagine apparsa sul web che mostrava una porzione del muso, la Nuova Bmw Serie 7 restyling si svela tramite foto “rubate” inedite che mostrano tutti i dettagli esterni della Nuova ammiraglia teutonica. Le immagini che vi proponiamo mostrano i dettagli estetici delle versioni 750 Li, 750 Li con pacchetto M-sport e della ...

Nuova BMW Serie 7 : svelato in anteprima il muso dell’ammiraglia : Un’immagina apparsa in rete ci mostra in anteprima assoluta come sarà la vista frontale della prossima generazione della Bmw Serie 7 Una semplice foto diramata in rete ha “messo in crisi” nelle ultime ore la Casa di Monaco: stiamo parlando di una foto postata dalla pagina Instagram di “fdnidin” che ritrae chiaramente la Nuova generazione della Bmw Serie 7. In barba alle attese, la futura ammiraglia tedesca ha infatti perso il ...

BMW Serie 3 Li - La versione per il mercato cinese : La BMW si è già attivata per portare in Cina la settima generazione della Serie 3. Come ormai da tradizione, la Casa tedesca ha sviluppato una specifica versione a passo lungo per il mercato asiatico di punta denominata Li che sarà prodotta localmente grazie alla joint-venture con la Brilliance.Passo lungo, motori benzina. Per il momento non sono stati diffusi i dati tecnici, quindi non sappiamo quanto la berlina sia cresciuta rispetto ai ...