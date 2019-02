Biglietti Torino-Atalanta | Serie A 2018-2019 | come acquistare i tickets per la sfida

Martina Attili in tour nel 2019 - le prime date a Roma - Torino e Milano : Biglietti in prevendita : Martina Attili in tour nel 2019: sono state annunciate le prime tre tappe della tournée della cantante che ha conquistato il pubblico a X Factor. Il 4 maggio, Martina Attili sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 9 maggio al Teatro Concordia di Torino. Infine, il 13 maggio, si esibirà al Teatro dal Verme di Milano. Sono questi i primi tre concerti in programma per la tournée di Martina Attili che prende il nome dal singolo inedito ...

Biglietti Napoli-Torino - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per match del 17 febbraio : Domenica 17 febbraio alle ore 20.30 lo Stadio San Paolo sarà palcoscenico di una grande classica del nostro calcio, valida per la 24esima giornata di Serie A. Il confronto tra Napoli e Torino riserverà senza ombra di dubbio tante emozioni tra due compagini che sanno giocar bene a calcio e sono dotate di ottime individualità. I favori del pronostico pendono ovviamente dalla parte degli azzurri. La compagine allenata da Carlo Ancelotti, seconda in ...

Biglietti Torino-Udinese - come acquistare i tickets per la ventitreesima giornata di Serie A di calcio : Nuovo week-end di campionato per quanto riguarda la Serie A di calcio: va in scena la ventitreesima giornata, quarto turno del girone di ritorno. Allo Stadio Olimpico di Torino vanno in campo domenica 10 febbraio alle 15.00 i padroni di casa granata e l’Udinese. Match che sicuramente può risultare spettacolare con due squadre fisiche che non vorranno lasciare spazio agli avversari. Classifica che non fa paura ai padroni di casa, a caccia ...

Biglietti Torino-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 21ma giornata di Serie A : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra sabato 26 e lunedì 28 gennaio, c’è l’incontro tra Torino ed Inter, in programma domenica 27 alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i granata, al momento decimi a quota ventisette ed i nerazzurri, terzi con quaranta punti. I torinisti in casa hanno totalizzato tredici punti in nove partite, frutto di quattro vittorie e un pari, con dodici reti messe a ...

Biglietti Roma-Torino : come acquistare gli ultimi tickets per la 20ma giornata di Serie A : Tra le gare del ventesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio, c’è l’incontro tra Roma e Torino, in programma sabato 19 alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i giallorossi, sesti in classifica con trenta punti, ed i granata, al momento noni a tre lunghezze. I capitolini in casa hanno totalizzato diciotto punti in nove partite, frutto di cinque vittorie e tre pari, con ventiquattro reti ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco De Gregori nel 2019 al via da Torino : I nuovi concerti di Francesco De Gregori arricchiscono il calendario di live che il Principe terrà in estate, dopo la lunga e particolare residency al Teatro Garbatella di Roma tra febbraio e marzo. Le nuove date inserite in calendario sono annunciate per il 9 luglio a Nichelino allo Stupinigi Sonic Park e il 10 luglio a Marostica in Piazza Castello. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 del 10 gennaio, mentre i ...

Lotteria Italia 2019 - i vincitori : in Campania i primi 3 premi - poi Torino e Fabro (Terni) Ecco tutti i Biglietti vincenti : Al primo premio 5 milioni di euro, al secondo 2,5 e al terzo 1,5 milioni. In questa edizione, ricordano dai Monopoli, sono stati venduti circa 7 milioni di biglietti (6.955.460)

Lotteria Italia 2019 - la diretta : i Biglietti vincenti. Tre in Campania - uno a Torino e uno a Terni : In diretta su Rai 1, l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia che stiamo seguendo su Leggo.it . Cresce l'attesa per l'abbinamento dei 5 biglietti di prima...

Ecco i Biglietti vincenti della Lotteria Italia : 3 venduti in Campania - 1 a Torino e 1 a Terni : Ecco i primi biglietti vincenti della Lotteria Italia. Si tratta dei premi di prima categoria che si aggiudicheranno 5 milioni di euro, 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione e 500mila euro. I biglietti non sono ancora stati abbinati al premio. L’operazione avverrà nel corso del programma “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, l...

Biglietti Sassuolo-Torino - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Mapei Stadium : Dopo una sedicesima giornata spalmata addirittura su quattro giorni, il diciassettesimo turno della Serie A 2018-2019 si disputerà integralmente sabato 22 dicembre a partire dalle 12.30 sino all’incontro serale delle 20.30 tra Juventus e Roma. Una delle partite in programma alle ore 15.00 vedrà l’interessante sfida tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con entrambe le compagini a caccia di tre punti fondamentali ...

Alice Cooper a Torino nel 2019 per l’unica data italiana - Biglietti disponibili dal 18 dicembre : Il sacerdote dello shock-rock Vincent Damon Furnier, meglio conosciuto come Alice Cooper, sbarcherà a Torino alla fine dell'estate 2019 per l'unica data italiana. Reduce dalla pubblicazione dell'album live “A Paranormal Evening – Live At The Olympia Paris”, testimonianza dell'ultimo tour, i vecchi occhi neri - questo lo slogan con il quale viene indicato Cooper nella locandina - torneranno sul suolo italiano il 10 settembre 2019 al Pala Alpitour ...