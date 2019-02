Biglietti Fiorentina-Inter | Serie A 2019 | come acquistare i tickets per il posticipo

Biglietti SPAL-Fiorentina - come acquistare i tickets per la sfida della 24a giornata di Serie A di calcio : Da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra quella per l’Europa. Destini che si incrociano nella sfida della 24a giornata tra SPAL e Fiorentina. I ferraresi sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro l’Atalanta e hanno bisogno di tre punti al Paolo Mazza per continuare a mantenere un buon vantaggio rispetto alla terzultima; mentre la Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro il Napoli ed è obbligata a vincere per non perdere ...

Biglietti Fiorentina-Roma - come acquistare i tickets per il match di Coppa Italia del 30 gennaio : Torna la Coppa Italia: appuntamento importante in questo fine gennaio per la seconda competizione del Bel Paese. Tutte a caccia di un trofeo, visto che il campionato sembra essere già in mano della Juventus. Ad affrontarsi mercoledì 30 gennaio alle ore 18 sono Fiorentina e Roma al Franchi di Firenze. Sfida che si preannuncia davvero spettacolare quella tra i viola e i giallorossi: i ragazzi di Pioli sembrano aver trovato la spinta giusta con ...

Biglietti Chievo-Fiorentina : come acquistare i tickets per il match del 27 gennaio : Ventunesima giornata per la Serie A di calcio. L’anticipo del mezzogiorno domenicale vedrà sfidarsi Chievo e Fiorentina allo Stadio Bentegodi. I padroni di casa cercano punti fondamentali in chiave salvezza, essendo all’ultimo posto. Questa è davvero una delle ultime possibilità per la squadra di Mimmo Di Carlo, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus. In casa il Chievo è già stato capace di fermare Lazio ed Inter e ...

Biglietti Milan-Fiorentina - Serie A 2018-2018 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Ultimo turno pre-natalizio per la Serie A 2018/19. Si scende in campo per il 16esimo turno di campionato, e il Milan ospita a San Siro la Fiorentina alle ore 15.00, prima del “rompete le righe” di Natale, ricordando che si tornerà a giocare il 26 dicembre per il turno di Santo Stefano. Per entrambe le compagini questo incontro rischia di diventare quanto mai importante, dopo diversi risultati poco soddisfacenti. I rossoneri, per ...

