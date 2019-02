Biglietti Chievo-Genoa | Serie A 2019 | come acquistare i tickets per la sfida del Bentegodi

Biglietti Udinese-Chievo : ecco come acquistare i Biglietti per il match della Dacia Arena : Nuova giornata di gare nella Serie A di calcio, precisamente la numero 24, che tra le altre sfide vedrà disputarsi anche quella tra Udinese e Chievo Verona, con le due squadre impegnate in una serratissima lotta retrocessione, per una partita fondamentale. La sfida di svolgerà domenica 17 febbraio 2019, presso la Dacia Arena-Stadio Friuli di Udine, alle ore 15, per una sfida che promette grande spettacolo. Volete assistere dal vivo a ...

Biglietti Chievo Verona-Roma : ecco come acquistare i biglietti per il match del Bentegodi : Dopo il lungo fine settimana di campionato, torna subito la Serie A, che venerdì vedrà il Chievo Verona fanalino di coda ma intenzionato a recuperare, affrontare la Roma, reduce dall’1-1 contro il Milan del posticipo domenicale, per una sfida molto importante per entrambe le compagini. La sfida di svolgerà venerdì 8 febbraio 2019, presso lo Stadio Bentegodi di Verona, casa degli scaligeri, alle ore 20:30, per una sfida che promette grande ...

Biglietti Chievo-Fiorentina : come acquistare i tickets per il match del 27 gennaio : Ventunesima giornata per la Serie A di calcio. L’anticipo del mezzogiorno domenicale vedrà sfidarsi Chievo e Fiorentina allo Stadio Bentegodi. I padroni di casa cercano punti fondamentali in chiave salvezza, essendo all’ultimo posto. Questa è davvero una delle ultime possibilità per la squadra di Mimmo Di Carlo, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus. In casa il Chievo è già stato capace di fermare Lazio ed Inter e ...

Biglietti Juventus-Chievo Verona - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il 21 gennaio : Dopo la pausa invernale, condita dagli impegni di Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, per la Juventus è tempo di rituffarsi nell’atmosfera del campionato italiano di Serie A. Di fronte alla formazione Campione d’Italia si presenta il Chievo, attualmente ultimo in classifica con 8 punti. Di tutte le partite di questo campionato, quella che si svolgerà all’Allianz Stadium potrebbe essere una tra quelle più a senso unico. La ...