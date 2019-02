Biglietti Bologna-Juventus | Serie A 2019 | come acquistare i tickets per la partita della

Twenty One Pilots a Bologna il 21 febbraio : scaletta - info utili e ultimi Biglietti in prevendita su TicketOne : I Twenty One Pilots a Bologna il 21 febbraio 2019, in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Si tratta dell'unico appuntamento invernale dei Twenty One Pilots in Italia nell'ambito del tour europeo che li ha visti esibirsi a Vienna lo scorso 17 febbraio. Non è però l'unico concerto del duo nella penisola per quel che riguarda l'anno attualmente in corso: ad agosto, infatti, il gruppo tornerà nel nostro Paese per esibirsi in ...

Biglietti Roma-Bologna - come acquistare i tickets per la 24ma giornata di Serie A di calcio : Ventiquattresimo turno di Serie A per Roma e Bologna in arrivo allo Stadio Olimpico: le due squadre si sfideranno nella giornata di lunedì alle ore 18:30. In quest’orario un po’ inusuale, la formazione di Eusebio Di Francesco arriverà dall’impegno, sempre all’Olimpico di Roma, contro il Porto in Champions League, nella gara d’andata degli ottavi. Gara importante, questa, per entrambe le squadre: la Roma ha bisogno ...

Ultimi Biglietti e ingressi per il concerto dei Subsonica a Bologna l’11 febbraio : info utili e restrizioni : Il concerto dei Subsonica a Bologna segue quello di Ancona, con il quale hanno dato avvio al tour dedicato al nuovo album, 8, rilasciato nel mese di ottobre dopo la reunion del gruppo e diversi progetti che hanno condotto come solisti. I biglietti per il concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, mentre coloro che hanno acquistato con ritiro sul luogo dell'evento possono presentarsi in cassa con il proprio ...

Biglietti Bologna-Genoa come acquistare i tickets per la 23^ giornata di Serie A di calcio : Domenica 10 febbraio si giocherà Bologna-Genoa, match valido per la 23^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un incontro fondamentale per le sorti delle due squadre: i felsinei, infatti, sono reduci dalla vittoria di San Siro contro l’Inter ma occupano sempre il terzultimo posto in classifica e sono sempre in piena lotta per la retrocessione mentre il Grifone ha bisogno di punti per mettersi in ...

Biglietti Bologna-Frosinone - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Dall’Ara : Domenica 27 gennaio alle ore 15.00 Bologna e Frosinone si affronteranno nella sfida valida per ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Scontro salvezza di fondamentale importanza per le due formazioni. La squadra di Filippo Inzaghi occupa infatti la terzultima posizione, con tre punti di distacco dall’Empoli e quattro lunghezze di margine proprio sulla compagine ciociara. L’esito della partita del ...

Biglietti SPAL-Bologna - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il 20 gennaio : Dopo la sosta invernale, riparte il campionato di Serie A e domenica 20 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio “Mazza” di Ferrara si giocherà SPAL-Bologna, uno scontro salvezza potenzialmente decisivo per il cammino delle due squadre. Questo derby emiliano vedrà contrapposte due formazioni che stanno vivendo un momento di crisi, con gli estensi che hanno ottenuto l’ultimo successo contro la Roma a metà ottobre, mentre il digiuno dei rossoblù in ...

Biglietti Bologna-Juventus - Coppa Italia 2019 : come acquistare i tickets per il 12 gennaio : Dopo una breve pausa per le festività, il calcio Italiano torna protagonista grazie alla Coppa Italia. Nel weekend infatti si disputeranno gli incontri validi per gli ottavi di finale che senza dubbio regaleranno tante emozioni agli appassionati. Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45 presso lo Stadio “Renato Dall’Ara“, Bologna e Juventus scenderanno in campo per contendersi il successo e l’accesso al turno successivo. Una ...

Spostato il concerto di Gazzelle all’Estragon di Bologna - nuova location con Biglietti in prevendita : Il concerto di Gazzelle all'Estragon di Bologna ha una nuova location. L'organizzazione ha così risposto alla massiccia richiesta di biglietti, facendo transitare il live in una location di capienza maggiore. I biglietti acquistati per l'Estragon rimangono validi anche per assistere al concerto al PalaEstragon, mentre sono resi disponibili nuovi tagliandi d'ingresso su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna ...

Napoli-Bologna - Biglietti in vendita da domani : curve a 12 euro : La prossima in casa Il Napoli ha annunciato l’inizio della campagna di vendita dei biglietti per il prossimo match interno. Napoli-Bologna si giocherà sabato 29 Dicembre 2018 alle ore 18.00, e sono stati predisposti prezzi popolari. Sotto, il listino completo. Qui, sul sito del Napoli, tutte le informazioni per la vendita. Tribuna Posillipo: 35,00 euro; Tribuna Nisida: 25,00 euro; Tribuna Family: 10,00 euro (Adulto)/ 5,00 euro (Under ...

Biglietti Parma-Bologna - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la partita del Tardini : Nuova giornata di gare per la Serie A di calcio, più precisamente la 17esima, che metterà di fronte Parma e Bologna, per un derby dell’Emilia-Romagna fondamentale nella lotta salvezza delle due squadre, alle ore 18 di sabato 22 dicembre, in uno stadio Tardini che si preannuncia incandescente. Vuoi essere anche allo Stadio? Ti piacerebbe assistere dal vivo a Parma-Bologna? Affrettati allora ed acquista gli ultimi Biglietti a disposizione ...