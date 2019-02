Bevande senza calorie | due al giorno aumentano il rischio di ictus

dilei

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Leildi. Lo rivela un nuovo studio scientifico che mette sotto accusa questi prodotti dietetici usati spesso da chi vuole perdere peso.Moltissime persone quando sono a dieta scelgono di consumare lenella speranza di non ingrassare, ma di non rinunciare nemmeno al gusto. Peccato però che la scienza sia riuscita a dimostrare l’inutilità di questi prodotti, che addirittura aumenterebbero ildi soffrire di malattie cardiovascolari eLa ricerca è stata realizzata su un campione di donne over 50 analizzate per oltre dieci anni dagli esperti dell’Albert Einstein College of Medicine nel Bronx di New York guidati dal Dr. Yasmin Mossavar-Rahmani. Le 81.714 volontarie che hanno preso parte allo studio avevano un’età compresa fra i 50 e i 79 anni ed erano da poco entrate in ...