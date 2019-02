Berlusconi | Salvini e Meloni insieme a Cagliari Siparietto sulla Tav tra il Cavaliere e

Berlusconi : 'Salvini-Renzi vittime giustizia? Dilettanti rispetto a me' : "Salvini e Renzi si sono dichiarati vittime della giustizia, ma in confronto a me sono dei Dilettanti". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo a Otto e mezzo su La7, ...

Elezioni Sardegna - Berlusconi - Meloni e Salvini oggi insieme a Cagliari. Per i grillini si profila un'altra disfatta : oggi i tre tenori del centrodestra - Berlusconi, Meloni e Salvini - insieme a Cagliari chiudono la campagna elettorale del Centrodestra per le Regionali in Sardegna. I pronostici dicono che il loro ...

Il gelo di Salvini : mi disse Berlusconi di provare e certo io non mi fermo : «Mi hanno detto: piuttosto che andare di nuovo ad elezioni, vai e prova a fare il governo con i 5 Stelle. E io sono andato». Matteo sta attraversando la notte sarda in vista di un nuovo appuntamento ...

Berlusconi : 'Non negozio con Salvini - il governo cadrà' : "Io non negozio con Matteo Salvini, saranno i fatti a far cadere questo governo". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando che "il nuovo è arrivato e ha portato ...

Sardegna - Salvini-Berlusconi-Meloni con Solinas : Domani, alle 16,45 a Cagliari, i tre leader del centrodestra terranno una conferenza stampa con il candidato governatore Cristian Solinas. Dopo l'Abruzzo, anche in Sardegna quindi Matteo Salvini, ...

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Marco Travaglio : "Salvini - Di Maio e Renzi : tutti posseduti da Berlusconi" : tutti posseduti da Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, il direttore Marco Travaglio dipinge tutti gli attuali leader politici, sia di maggioranza che di opposizione, come se fossero "posseduti" dal Cav. "Il 18 febbraio è la classica data da segnare in nero sul calendario. Gli storici la ricorderanno come il primo giorno dell'ennesima resurrezione di B. Nel giro di un'ora, fra le 21 e le 22, tutto il fronte politico ...

Silvio Berlusconi : "Nessuna possibilità di una candidatura di Salvini a presidente della Commissione europea" : "Non c'è nessuna possibilità, proprio per i numeri, per una candidatura di Matteo Salvini alla presidenza della Commissione europea". Silvio Berlusconi, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, stronca una eventuale nomina del leader della Lega come presidente della Commissione europea. Incalzato da

Berlusconi : alleanza con Salvini e Le Pen per sovranismo europeo : Milano, 18 feb., askanews, - 'Cercherò di coinvolgere Salvini e la Le Pen creando un sovranismo europeo, per creare un'Europa che possa rilanciare l'Occidente e vincere la sfida con la Cina comunista'.

Di Maio e Salvini : "Non c'è da gioire". Berlusconi condivide il Renzi-pensiero : "Se non avesse fatto politica non sarebbe successo" : "Se concordate, eviterei commenti su Renzi, non c'è da gioire". E' quanto avrebbe detto il capo politico del Movimenti 5 stelle, Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei gruppi parlamentari M5s in corso alla Camera.Non commentate l'arresto dei genitori di Matteo Renzi. E' il 'suggerimento' dello staff della comunicazione arrivato con un messaggino, secondo quanto si apprende, ai senatori 5 stelle. Tenere quindi un basso profilo sulla ...

Arresto genitori di Renzi - Salvini 'Niente da festeggiare'. Berlusconi 'Separare carriera giudici' : Cronaca genitori di Renzi ai domiciliari: Tiziano e Laura Bovoli accusati di bancarotta fraudolenta 'Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e false ...

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Diciotti - Berlusconi : "Voteremo no alla richiesta su Salvini - M5s ha paura e minaccia la crisi" : Il leader di Forza Italia interviene a "Domenica Live" ribadendo la sua idea sui pentastellati: "Sono inadeguati a governare un Paese, complimenti alla Lega per averli scelti come alleati"

Salvini : sono tranquillo. Berlusconi : no al processo - il M5s ha paura e minaccia la crisi : 'Rifarei tutto quello che ho fatto' - ha detto il ministro dell'Interno che ribadisce di attendere con serenità la decisione dell'alleato di governo