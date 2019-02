Basket | Eurolega 2019 | altra sfida importante per l’Olimpia Milano | al Forum c’è il

Olimpia Milano-Maccabi Basket - Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà questa sera l’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Maccabi Tel Aviv, valido per la giornata numero 23 della regular season di Eurolega 2018-2019. Teatro della sfida è il Mediolanum Forum di Assago. Dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, che faceva presagire un’annata di passaggio per il Maccabi, il corso della squadra simbolo di Israele è totalmente cambiato nel corso dei mesi, tant’è ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio domina il Nadezhda e vola in Eurocup : L’avventura europea del Famila Schio in questa stagione continua. Le venete hanno sconfitto nella quattordicesima giornata di Eurolega il Nadezhda per 82-50 e grazie a questo successo si qualificano per i quarti di finale di Eurocup. Ad aiutare la squadra di Vincent ci ha pensato anche la sconfitta del Lille contro il Brouges. Grande prestazione di Allie Quigley, che mette a referto 18 punti con 4/5 da tre punti. Ottime le partite anche di ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : 13^ giornata - Schio cede nettamente sul difficilissimo campo di Ekaterinburg : Era la partita più complessa dell’intero girone di Eurolega femminile e tale s’è confermata: nella tredicesima e penultima giornata il Famila Schio perde nettamente sul campo dell’UMMC Ekaterinburg, tra le formazioni favorite per la conquista del trofeo, con il punteggio di 77-46, dopo aver retto l’urto delle russe nella prima metà di gara. Tutte le stelle di prima grandezza della squadra di Miguel Mendez si sono messe in ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Darussafaka 90-78 : Olimpia Milano-Darussafaka, la cronaca Milano comincia un po' leggera nei primi due possessi, con il Darussafaka che svela ben presto il proprio game plan: palla a Eric per sfruttare l'assenza dei ...

Basket - Eurolega : Milano batte Darussafaka 90-78 : Vincere per continuare a sperare nei playoff , e per voltare pagina dopo il ricorso rigettato per il caso-Nunnally . Missione compiuta per Milano , che batte 90-78 il Darussafaka al Mediolanum Forum ...

Basket - Eurolega 2019 : terzo successo consecutivo per Milano! L’Olimpia supera il Darussafaka e si rilancia nella corsa playoff : Vittoria sofferta ma fondamentale per Milano nella 22a giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione di Simone Pianigiani ha sconfitto con il punteggio di 90-78 la squadra turca del Darussafaka al termine di un incontro reso ancora più complicato dalle tante assenze. L’Olimpia ha fatto la differenza nella prima parte dell’ultimo quarto, trovando l’allungo decisivo grazie al tiro da tre punti. Terza vittoria ...

Diretta Milano Darussafaka / Streaming video e tv : Olimpia sempre vincente nello scontro - Basket Eurolega - : Diretta Milano Darussafaka, Streaming video e tv: l'Olimpia affronta l'ultima squadra della classifica di Eurolega e ha la possibilità di vincere ancora.

LIVE Milano-Darussafaka - Eurolega Basket in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà questa sera l’incontro di Eurolega (22° turno) che mette di fronte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e il Darussafaka. Gli uomini di Simone Pianigiani si trovano con 10 vittorie e 11 sconfitte assieme al Baskonia, che però è davanti per differenza canestri favorevole nello scontro diretto. Per questa ragione è importante dar seguito alla vittoria conseguita contro il Gran Canaria al supplementare, pur con ...

Basket - Eurolega - l'Olimpia Milano contro Darussafaka. Pianigiani : 'Tante assenze - sarà dura' : Milano - Non sarà una partita facile, avverte Simone Pianigiani, La sfida tra l' Olimpia Milano e il Darussafaka per la 22ma giornata di Eurolega, sarà una partita atipica, spiega il coach dell'Armani ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano ospita il Darussafaka con il ritorno in campo di Nemanja Nedovic : Tra 24 ore l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano scenderà in campo per la partita numero ventidue dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte c’è il fanalino di coda della classifica di regular season, il Darussafaka. La formazione di Istanbul ha vinto appena tre partite in tutta la stagione, contro Buducnost, Olympiacos e Baskonia. Nel match di andata, però, mise a dura prova l’Olimpia, che vinse per 92-98 nella giornata in cui ...

Basket femminile - Eurolega 2019 : Schio vince in casa contro il CCC Polkowice : Vittoria importantissima del Famila Schio, che nella dodicesima giornata dell’Eurolega di Basket femminile ha sconfitto per 83-69 le polacche del CCC Polkowice. Un successo che permette alla formazione di veneta di agganciare in classifica le francesi del Lille al sesto posto e di poter puntare ancora alla qualificazione all’Eurocup. Una stupenda prestazione di Sandrine Gruda, assoluta trascinatrice di Schio con 23 punti a referto. ...