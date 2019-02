Bangladesh | incendio devastante a Dacca | almeno 69 vittime

Bangladesh : maxi incendio in magazzini chimici - almeno 69 morti : almeno 69 persone persone sono morte in Bangladesh a seguito di un devastante incendio, scoppiato in edifici residenziali utilizzati anche come magazzini chimici, nella parte vecchia di Dacca. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori, le fiamme potrebbero aver avuto origine da una bombola di gas, e il rogo si sarebbe poi diffuso rapidamente nell’edificio, dove erano conservati prodotti chimici altamente ...

Bangladesh - almeno 70 morti per incendio : 6.01 Si aggrava il bilancio delle vittime del vasto incendio che ha investito alcuni edifici di Dacca, la capitale del Bangladesh. I morti sono almeno 70 e altre 50 persone sono rimaste ferite. Molte le persone rimaste intrappolate nei palazzi. Le autorità parlano di "situazione davvero difficile". La zona dove è divampato l'incendio vede la presenza di molti edifici separtati da vicoli stretti.

Bangladesh - incendio baraccopoli : distrutte centinaia di case - 9 morti : Nel sud del Bangladesh almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in una baraccopoli che ha distrutto centinaia di case: lo ha reso noto la polizia. Il rogo è scoppiato nella notte nella città portuale di Chittagong, devastando case realizzate in bambù, teloni e lamiere, ha spiegato il capo della polizia locale Pranab Chowdhury. “Almeno 470 case sono state distrutte dalle fiamme, a quel punto sono stati segnalati nove morti, tra ...