Bambola Vogue Girl ritirata dal mercato per rischio chimico

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Laprodotta in Cina è statadalper la presenza oltre il limite consentito di ftalati che possono causare danni al sistema riproduttivo.Il Ministero della Salute in un documento pubblicato sul sito ufficiale ha comunicato che il lotto è identificabile con il numero 1702141711, codice a barre 8033765728607, modello 738. Laè venduta in scatola di cartone.Gli articoli interessati sono stati sottoposti a divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo. Le analisi effettuate hanno evidenziato un: possibili danni al sistema riproduttivo causati dalla presenza di ftalati.Le analisi realizzate dal Laboratorio UOOML di Desio e da quelle effettuate in seguito dall’ISS hanno riscontrato la non conformità ai requisiti del decreto legislativo 11 aprile 2011 n 54 (recepimento Direttiva sicurezza giocattoli) relativamente al ...