Autonomia : De Menech (Pd) - 'ministro Stefani ha detto 'non c'è alcuna intesa'' (2) : (AdnKronos) - "L’Autonomia rafforzata, se attuata seguendo il dettato costituzionale, sarà l’occasione per rilanciare le regioni, con vantaggi sull’efficienza ed efficacia delle prestazioni per i beneficiari nei territori e in termini di minore spesa pubblica per l’intero sistema paese. Le risorse i