surface-phone

: #Aukey SK-M12: lo speaker impermeabile con bassi profondi - SurfacePhoneIta : #Aukey SK-M12: lo speaker impermeabile con bassi profondi -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Per la nostra rubrica “Recensioni” oggi abbiamo in prova loBluetooth, modello SK-M12, andiamo a scoprirlo insiemeUnboxing Il prodotto presenta, oltre alla classica scatola di cartone riciclato, un rivestimento con l’immagine del prodotto e la descrizione di alcune sue funzioni. All’interno della scatola troviamo: cavetto micro USB-USB A, cavetto AUX 3.5mm maschio-maschio, spilla per il reset, manuale multilingua, certificato di garanzia e loSK-M12.SK-M12 Questo particolare prodotto presenta un design rugged, attuo a garantire la massima solidità del prodotto verso urti o anche intemperie. La struttura del pannello di diffusione del suono è in metallo, mentre il resto della struttura a vista è formato da una gomma protettiva con effetto vellutato. Il peso della cassaè di circa 630g e vanta due casse interne da 5W l’una. Ad alimentare il ...