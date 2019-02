agi

: Attenzione: Francesco #Molinari ha deciso di rischiare e cambiare il drive - Agenzia_Italia : Attenzione: Francesco #Molinari ha deciso di rischiare e cambiare il drive - ruiciccio : RT @ConteZero76: @Thalon1977 @RBoattini @diegorusso22 @AdamSmi28827710 @GennaroSenatore @buch_1977 @EugenVonSavoie @Gianni_Elia @lorenzop23… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Il primo giorno è sempre il primo giorno, è carico di tensioni e pensieri, curiosità e paure. Figurarsi com'è il primo torneo stagionale, il WGC Mexico Championship di questo fine settimana, per un neo campione, uno che si è appena aggiudicato il primo Major, gli Open Championship, peraltro come primo italiano di sempre.Nella stagione in cui ha firmato anche Wentwort, il primo titolo Pga, il Quicken Loans, ed è diventato il più vincente nella storia della trionfale Ryder Cup conquistata dall'Europa, con 5 punti su 5. Per poi chiudere la stagione come numero 1 dell'ordine di merito europeo, ed arrivare al 5 del mondo. Collezionando altrettanti storici primati per il golf nostrano.Conoscendolo, sapendo quanto sia attento ai particolari e ai miglioramenti, eravamo certi che, fedele alle abitudini, avrebbe sperimentato anche stavolta qualche cambiamento nella tecnica, ...