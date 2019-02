Atletica | Europei Indoor 2019 | i convocati dell’Italia | Tamberi guida 27 azzurri

Atletica - Campionati Italiani indoor 2019 : i minimi ed il regolamento di qualificazione agli Europei. Gli azzurri già qualificati : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Nel weekend del 15-17 febbraio andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti al Palaindoor di Ancona, sarà l’ultima occasione per gli azzurri di realizzare il minimo richiesto per partecipare alla rassegna continentale. La FIDAL ha precisato che gli atleti dovranno avere realizzato la performance voluta dalla EA ma durante il periodo ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho ancora margini di crescita. Gareggerò a Clermont-Ferrand come ultimo test in vista degli Europei indoor” : L’Atletica leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di Claudio Stecchi, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco (5.82 metri in sala). E così ci ...

Atletica - che ritorno di Marcell Jacobs : salto da 8.05 a Madrid e minimo per gli Europei : Marcell Jacobs è tornato al salto in lungo dopo quasi due anni interamente dedicati alla velocità (10.08 sui 100 metri) e ha subito fatto centro. In occasione della quarta tappa del World Indoor Tour, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF, il 24enne è balzato a 8.05 metri: ottima misura in quel di Madrid, la terza della carriera dell’italo-texano che vanta un personale di 8.07 risalente al 4 febbraio 2017. ...

Atletica - assegnato a Libania Grenot il bronzo dei 400 metri degli Europei di Barcellona 2010! : Vincere una medaglia a quasi nove anni di distanza dall’evento originale non può certo avere lo stesso sapore rispetto all’immediatezza, dato che non si ha nemmeno avuto l’onore di salire su un podio meritato, ma un riconoscimento simile racchiude in sé un enorme senso di giustizia. Stiamo parlando, ovviamente, dell’assegnazione retroattiva della medaglia di bronzo nei 400 metri femminili degli Europei di Barcellona 2010 ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Karlsruhe : inizia il percorso verso gli Europei indoor : inizia il percorso di avvicinamento di Gianmarco Tamberi agli Europei indoor di Glasgow, primo obiettivo stagionale del saltatore in alto azzurro: come riporta il sito federale l”italiano sarà in gara a Karlsruhe poco dopo essere ritornato in Italia dal lungo raduno in Sudafrica con il padre (che è anche il suo allenatore). Per arrivare al meglio alla rassegna continentale al coperto di inizio marzo ha scelto di partire dalla seconda tappa ...

Atletica - Alessia Trost salta 1.94. Che bomba di Fabbri - peso a 20.20! Tricca e Aceti - minimo per gli Europei : Ricca giornata per gli azzurri dell’Atletica leggera impegnati in diversi meeting al coperto in vista degli Europei indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Buon esordio di Alessia Trost a Hustopece, il bronzo iridato al coperto ha saltato 1.94 al terzo tentativo e ha staccato così il minimo per i prossimi Europei. La 25enne, guidata da Marco Tamberi sulla pedana ceca, può ritenersi soddisfatta della prova e sembra ...

VIDEO Atletica - Claudio Stecchi salta 5.70 con l’asta! Secondo italiano di sempre al coperto - minimo per gli Europei : Inatteso show di Claudio Michel Stecchi al Top Perche Plus di Nevers (Francia), il 27enne ha saltato un rilevante 5.70 m con la sua asta ed è diventato il Secondo italiano di tutti i tempi a livello indoor, alle spalle soltanto del 5.82 di Giuseppe Gibilisco datato 2004. Considerando anche le gare all’aperto il toscano è il terzo azzurro della storia. Stecchi, che ha così migliorato il proprio primato assoluto di tre centimetri, ha ...

Atletica - Europei Cross Tilburg : bronzo per l’Italia guidata da Yeman Crippa : L’Italia sale sul podio e guadagna la medaglia di bronzo nella gara senior dei Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg: Yeman Crippa in grande spolvero Sale sul podio la squadra italiana nella gara senior dei Campionati Europei di corsa campestre, a quattro anni dall’ultima volta. Gli azzurri si prendono il bronzo con una bella prova corale a Tilburg, in Olanda, guidati dal 22enne Yeman Crippa che alla sua prima esperienza ...

Atletica – Europei Cross Tilburg : Nadia Battocletti medaglia d’oro U20 : Grande emozione per la giovanissima Nadia Battocletti: l’azzurra è medaglia d’oro under 20 agli Europei di Cross a Tilburg Grande avvio per l’Italia nei Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg, in Olanda. La 18enne Nadia Battocletti vince la medaglia d’oro under 20 con una gara da protagonista, condotta sempre nelle posizioni di testa, piazzando poi all’ultima curva un irresistibile allungo finale. Per la trentina delle ...