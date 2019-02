Assoambiente su crisi rifiuti a Roma | “AMA torni a investire sugli impianti per fermare

romadailynews

(Di giovedì 21 febbraio 2019)– Negli ultimi 5 anni l’AMA, l’azienda attiva nella gestione integrata dei servizi ambientali nella Capitale, ha realizzato (bilancio) solo 6 dei 78 milioni di euro di investimenti programmati (piano finanziario) per glidi gestione deiI dati impietosi emergono dalla “Relazione annuale 2018 sullo stato dei servizi pubblici locali e sull’attività svolta” a cura dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali diCapitale.Gran parte degliattivi nella Capitale è stata realizzata fra il 2002 e il 2008, anno dopo il quale gli interventi si sono limitati alle manutenzioni straordinarie, mentre gli investimenti si sono sostanzialmente fermati e la programmazione non è stata più rispettata. Dal 2016 il blocco è totale.La totale assenza di pianificazione di, accompagnata dai recenti episodi di cronaca (tra ...