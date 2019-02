Asia | in calo le esportazioni verso la Cina

Borse Asia-Pacifico in calo - pesano dati Cina - Usa : ... dopo aver toccato i massimi da quattro mesi, a causa dei nuovi dati dalla Cina che alimentano timori sulle pressione deflazionista nella seconda economia mondiale. I dati indicano che i prezzi alla ...

Borse Asia in netto calo - pesa contrazione export Cina : I mercati azionari dell'area Asia-Pacifico oggi sono in netto calo dopo la contrazione a sorpresa dell'export cinese, che aumenta i timori per lo stato della seconda economia mondiale e di un più vasto rallentamento della crescita e dei profitti.

Fabrizio MAsia - sondaggio per Agorà : "Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte" : Suona una campana d'allarme per Matteo Salvini. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, il leader della Lega ha perso consensi all'interno del governo, a differenza di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che invece hanno guadagnato. Alla domanda: "Chi conta di più nel governo?", gli

Borse Asia-Pacifico ancora in calo - pesano Apple e Cina : I mercati dell'area Asia-Pacifico sono in calo anche oggi, dopo la prima seduta dell'anno in rosso di ieri, dopo che il revenue warning di Apple si è sommato ai timori sul rallentamento dell'economia globale e dell'indebolimento dei profitti. Ieri Apple ha tagliato le previsioni di vendita, per la prima volta dal 2007, anche per il rallentamemnto in Cina. La notizia ha provocato un ...

Borse. Asiatiche caute - europee in calo : 10.15 Le poche borse Asiatiche aperte sono positive ma caute a fine seduta, visto il timore che lo shutdown parziale negli Usa possa protrarsi fino a inizio 2019. Sydney +0,48%, Shanghai +0,43% e Shenzhen +0,75%. Le europee hanno invece avviato le contrattazioni in ribasso. Londra perde lo 0,7% e Parigi sta cedendo quasi l'1%. Milano e Francoforte sono chiuse. L'euro guadagna terreno sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1393 ...

Sondaggio di Fabrizio MAsia per Agorà : la Lega di Matteo Salvini in calo dello 0 - 7 per cento : Va in controtendenza rispetto agli ultimi sondaggi che danno la Lega in ascesa, la rilevazione di Fabrizio Masia per Agorà , su Raitre . Ospite di Serena Bortone , il sondaggista ha illustrato i dati ...