App NoiPa | cedolino stipendio | detrazioni e self service Come si usa

Da NoiPA arriva la prima App per i dipendenti pubblici. Ecco le funzioni : stata rilasciata la prima App ufficiale di NoiPA , la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che consentirà a oltre due milioni di dipendenti pubblici di visualizzare in PDF e scaricare il cedolino stipendiale direttamente sul proprio smartphone. La prima ...

App NoiPa per gli statali : cedolino scaricabile sullo smartphone : Nuovi servizi per gli statali nel segno dell’innovazione: arriva la prima l’App NoiPa ufficiale, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consentirà a oltre due milioni di dipendenti pubblici di visualizzare in PDF e scaricare il cedolino stipendiale direttamente sul proprio smartphone . La prima applicazione ufficiale di ...

In arrivo l’App ufficiale di NoiPA : l’avviso del portale : E’ in arrivo l’APP ufficiale di NoiPA. A comunicarlo è il portale stesso su Facebook, corredando l’annuncio con un breve video. L’app era stata richiesta a gran voce da diversi utenti, infatti in diversi hanno già commentato positivamente la scelta del portale. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, né quando l’app sarà a disposizione dell’utente. Ma non ci sono dubbi, che al momento opportuno queste ...