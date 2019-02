Anticipazioni Uomini e donne | oggi | Natalia esce con Zelletta | arriva Angela Nasti

Uomini e Donne Anticipazioni - Gemma al castello delle scelte : la proposta di Rocco : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani al castello delle scelte con Rocco: tutti i dettagli Oggi. mercoledì 20 febbraio, un nuova puntata del Trono Over è stata registrata negli studi di Uomini e Donne. La protagonista indiscussa, stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, è stata ancora una volta Gemma Galgani. Pare […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Gemma al castello delle scelte: la proposta di Rocco ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Pamela è pronta per Riccardo? : Pamela Barretta uscirà insieme a Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne? Nuovi triangoli potrebbero presto colorare il Trono Over di Uomini e Donne. Il filone senior della trasmissione condotta da Maria De Filippi continua ad accostare a nuovi amori, coppie fermate dalle incomprensioni. L’addio di Paolo e Sabrina e la storia d’amore tra Claudia e Michele saranno seguite oggi da nuove accese liti. Pamela Barretta e Stefano saranno ai ...

Anticipazioni Uomini e donne : la villa di Ivan e Luigi sarebbe già stata registrata : Le Anticipazioni di Uomini e donne continuano a concentrarsi sulle scelte dei tronisti, protagonisti della prima parte della stagione del programma. Archiviata la decisione di Teresa Langella, che ha ottenuto il no di Andrea Dal Corso, la puntata serale di venerdì 22 febbraio sarà dedicata a Lorenzo Riccardi e alle sue due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi (con i pronostici della vigilia che propendono verso quest'ultima). La ...

Anticipazioni Uomini e donne - Teresa e Andrea si rivedono : ci sarà il confronto : Trapelano nuove Anticipazioni sul mondo di Uomini e donne dopo la che lo scorso venerdì sera è andata in onda la prima puntata speciale del serale dedicato alla scelta finale di Teresa Langella. Come ben saprete, però, l'esito di questa scelta per la bella tronista napoletana non è stato positivo, dato che dopo aver rivelato il suo sentimento al giovane Andrea Dal Corso, Teresa si è beccata un secco 'No' da parte del ragazzo, il quale non si è ...

Uomini e Donne registrazione - Luigi e Ivan : Anticipazioni villa e scelta : Uomini e Donne anticipazioni, Luigi e Ivan: il weekend in villa e la scelta finale Venerdì 22 Febbraio 2019 andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi. E mentre il pubblico attende la nuova speciale puntata in prima serata di Uomini e Donne, la redazione del Trono Classico lavora al weekend in villa degli altri […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Luigi e Ivan: anticipazioni villa e scelta proviene da Gossip e Tv.

Trono Over Anticipazioni : Pamela e Stefano lasciano Uomini e Donne? : Pamela e Stefano del Trono Over di Uomini e Donne si sono fidanzati? Nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne i telespettatori hanno assistito all’ennesimo scontro tra Stefano e Pamela. Cosa è successo stavolta? L’uomo ha chiesto alla dama di abbandonare la trasmissione. Tuttavia quest’ultima ha rifiutato la proposta, asserendo di non sentirsi sicura. A quel punto i due hanno iniziato a battibeccare animatamente. ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Pamela e Stefano si sono fidanzati? Indizio : anticipazioni Uomini e Donne, Pamela e Stefano stanno insieme? Gossip dal Trono Over Da ormai diverse settimane non si fa altro che parlare di Pamela e Stefano. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno iniziato a conoscersi pian piano, fino ad arrivare ad una frequentazione abbastanza importante. Purtroppo, però, l’atteggiamento di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Pamela e Stefano si sono fidanzati? ...

Anticipazioni Uomini e donne serale : assenti Eleonora Rocchini e Oscar Branzani : Le puntata serale della scelta di Teresa Langella è stata anche l'occasione per i telespettatori del programma di rivedere alcune coppie storiche proprio davanti alle telecamere. Nella festa di fidanzamento nel castello erano, infatti, presenti volti molto amati dai fan ovvero Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Diego Daddi ed Elga Enardu, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e ...

Uomini e Donne Anticipazioni : un ex di Gemma Galgani trova l’amore : anticipazioni Uomini e Donne: una coppia lascia il Trono Over Fuoco e fiamme a Uomini e Donne. La puntata del martedì del programma condotto da Maria De Filippi continuerà a mostrare le peripezie sentimentali delle dame e dei cavalieri del Trono Over. Liti, incomprensioni e bugie saranno gli ingredienti del secondo appuntamento settimanale con il filone senior della trasmissione. Oggi a Uomini e Donne ci sarà spazio però anche per un lieto ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi - Ida Platano furiosa con Guarnieri : 'Ti rovino' : Sono davvero lontani i tempi del falò di Temptation Island durante il quale Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano riconfermato il proprio amore. Dopo la fine del loro rapporto, l'ex coppia è tornata nel parterre del Trono Over di Uomini e donne dove si è spesso resa protagonista di litigi e accuse reciproche. Se lei, per il momento, non sembra avere trovato un cavaliere in grado di interessarla, ben diverso è il caso di Riccardo che da ...

Anticipazioni Uomini e donne : Riccardi ospite della puntata di domani del Trono Over : Lorenzo Riccardi ha annunciato la fine del suo percorso nelle puntate pomeridiane dedicate al Trono Classico di Uomini e donne. Venerdì 22 febbraio il tronista sarà il protagonista dello speciale serale, durante il quale renderà noto il nome della sua corteggiatrice preferita tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. E mentre le indiscrezioni rimbalzano nei vari social network, dove la giovane romana gode dei pronostici della vigilia, Lorenzo non ...

