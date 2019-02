Andare oltre il Pse Intervista a Sandro Gozi | Dopo le europee pensiamo a nuovi

L'incapacità del M5S di Andare oltre se stesso : ... questa volta guidato da un leader che fin dalla divisa rifiuta il doppiopetto, la grisaglia, il blu ministeriale, le maniere gentili, la riservatezza, il rifiuto della politica urlata, tutto quello ...

Fragola attacca l'ex assessore di Salvemini dandole della radical chic : Andare oltre sempre più distante dal centrosinistra : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Andare oltre : "occorre un candidato alternativo alla sinistra radical chic" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione c’è stata in campo - non mi sembra il caso di Andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...

[La storia] Il governo interessato all'Hyperloop da oltre 1200 km orari per Andare oltre la Tav : Quando, nell'estate del 2013, il fondatore di Tesla, Elon Musk ha presentato il progetto Hyperloop, in tanti hanno pensato si trattasse solo di fantascienza. L'idea di un treno passeggeri super veloce,...

Europee : Calenda - candidato se manifesto vedrà luce; Andare oltre Pd : "Mi candiderò alle Europee se il mio progetto vedrà la luce e se sarà di grande qualità". Lo ha affermato Carlo Calenda intervistato da RaiNews24 sulla lista unitaria antisovranista da presentare alle elezioni. "E' una scelta di vita importante ma sono assolutamente pronto a farlo" ha aggiunto l'ex ministro. "Non credo però di fare personalmente la differenza - ha aggiunto - questa la possono fare solo gli italiani facendo ...

Europee : Calenda - candidato se manifesto vedrà luce; Andare oltre Pd : 'Mi candiderò alle Europee se il mio progetto vedrà la luce e se sarà di grande qualità'. Lo ha affermato Carlo Calenda intervistato da RaiNews24 sulla lista unitaria antisovranista da presentare alle ...

Biathlon - Lisa Vittozzi incontenibile : “non potevo Andare oltre - il podio sta diventando una piacevole abitudine” : Le parole dell’atleta azzurra dopo il secondo posto ottenuto nella sprint di Ruhpolding, che coincide con il terzo podio consecutivo Lisa Vittozzi non sbaglia più un colpo. Il weekend di Coppa del mondo sulla pista di Ruhpolding è partito con il piede giusto e la sappadina ha conquistato il terzo podio consecutivo, superata nella sprint dalla sola Kuzmina. “Sinceramente non potevo fare più di così – spiega – oggi ...

"Creare un singolo fantastico gioco e Andare oltre? Un'idea terribile - bisogna puntare sui franchise" : "Ho completato più di 50 progetti come imprenditore e consulente e per me è chiaro come moltissimi tra noi sviluppatori desiderino realizzare un singolo fantastico gioco mettendo al suo interno tutto il proprio talento e poi andare oltre e lavorare su qualcosa di completamente diverso. Questa è Un'idea terribile". Quella di Christian Fonnesbech, consulente indipendente e capo della divisione IP development di Nordisk Film Games, pare una ...

Caso Sea Watch - Conte : 'c'è un limite oltre il quale non si può Andare' : Il presidente del consgilio si dice deluso dall'atteggiamento dell'Europa e conferma la disponibilità ad accogliere donne e bambini -

Migranti : Conte - c'è limite oltre il quale non può Andare : "Non ha più senso tenere in mare quelle persone. C'è un limite oltre il quale non si può andare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di Porta a Porta. "Stiamo sollecitando Malta per fare sbarcare quelle persone. Il sistema Italia può sopportare eccezionalmente poche donne e pochi bambini in Italia con i mariti. Non saranno quattro ...

Coni - Malagò : 'Tolleranza zero contro i violenti. Andare oltre Daspo - fare come Thatcher' : Avevo capito che Londra non aveva più la garanzia di poter organizzare le Atp Finals dove giocano i migliori 8 giocatori del mondo e che l'Atp voleva fare una gara per avere un' alternativa a Londra. ...