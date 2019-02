Analisi Tecnica | Euro FX Future del 20 02 2019

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 20/02/2019 : Chiusura del 20 febbraio La giornata del 20 febbraio chiude piatta per il derivato sui titoli Tech americani , che riporta un +0,04%. Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sull' E-mini ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 20/02/2019 : Chiusura del 20 febbraio Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Milano , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,38%. Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 20/02/2019 : Chiusura del 20 febbraio Balza in avanti il derivato sui principali titoli europei , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,71%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 20/02/2019 : Chiusura del 20 febbraio Lieve ribasso per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che chiude in flessione dello 0,48%. Lo scenario di breve periodo del Future sul BTP evidenzia un declino ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 20/02/2019 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Migliora l'andamento del cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,1366, con un aumento dello 0,26%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Crackdown 3 : la rinascita di un classico per console? - Analisi tecnica : Il percorso per il lancio di Crackdown 3 è stato piuttosto travagliato ma, dopo quattro anni di sviluppo, il gioco è finalmente completo. La sua storia problematica e i suoi trailer ingannevoli hanno fatto preoccupare sulla qualità finale del prodotto e, secondo i colleghi di Eurogamer.net, la campagna di Crackdown 3 è piacevole da giocare e spesso molto bella da vedere, con l'Unreal Engine 4 che offre uno stile visivo unico e con la migliore ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 20/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del principale indice di Francoforte , che si attesta a 11.375, in lieve aumento dello 0,58%. A livello operativo si prevede un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 20/02/2019 : Chiusura del 20 febbraio Apprezzabile rialzo per l' Hang Seng Index , in guadagno dell'1,01% sui valori precedenti. Lo status tecnico dell' indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve ...