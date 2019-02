Allegri | ' L' Atletico? Correvano e aggredivano | ma al ritorno possiamo ribaltare il

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : “Loro giocano così - siamo stati puniti” : Atletico MADRID JUVENTUS 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni della Rai, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sconfitta contro l’Atletico Madrid nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole: “Loro sono una squadra che gioca così, siamo stati puniti, giocano così loro”. […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, ...

Top & flop - Atletico Madrid-Juventus : si salva solo Szczesny - male Allegri e Ronaldo : ... Szczesny, l'ex vice di Buffon alla sua prima grande partita a eliminazione diretta da titolare della Juve, sarà pronto? Potrà guardare in faccia Oblak, uno dei portieri migliori al mondo, e giocare ...

Quant’è piccola la Juve in Champions League : Allegri e CR7 travolti dall’Atletico Madrid di Simeone - di buono c’è solo il risultato : Inadeguata. Non ci sono altri termini per commentare la prestazione della Juventus allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid. Alla fine di buono c’è soltanto il risultato, che lascia aperto il discorso qualificazione. Con un passivo soltanto di 2-0, la Juventus è ancora in corsa. Ma la differenza in campo è sembrata molto più profonda: quasi una partita tra due squadre di diversa categoria. Allegri è riuscito a ...

Atletico Madrid-Juve 2-0 - Gimenez a segno al 78' e Godin all'83' : i quarti per Allegri si complicano : L'Atletico Madrid batte 2-0 la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Decidono al 78' Gimenez e all'83' Godin. Il gol del 2-0 , Afp, Alvaro Morata, in prestito dal Chelsea, ...

Atletico-Juve - Diego Costa contro Allegri : Si sta giocando un match molto importante per la Champions League in campo l’Atletico Madrid contro la Juventus, una partita molto intensa nei primi minuti. L’occasione più grande è stata per Cristiano Ronaldo, grande tiro da fuori per il portoghese e risposta di Oblak, tiri dalla distanza anche per la squadra di Simeone. Brivido anche per Allegri, l’arbitro prima fischia un calcio di rigore per i padroni di casa poi ...

Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali - le scelte di Simeone e Allegri : Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali – La Juventus sfida l’Atletico Madrid: obiettivo i quarti di finale di Champions League. Andrà in scena stasera la sfida d’andata per gli ottavi tra i bianconeri e gli spagnoli, al Wanda Metropolitano di Madrid. I bianconeri si presentano a Madrid senza Sami Khedira, rimasto a Torino perché fermato dai medici […] L'articolo Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali, le scelte di ...

Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus - Champions League : Allegri punta su Dybala - Simeone con la coppia Morata-Griezmann : L’attesa è quasi finita! Si giocherà questa sera la delicatissima sfida tra Atletico Madrid e Juventus, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Impegno decisamente ostico per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che avrebbe potuto sperare in un sorteggio più agevole avendo chiuso in prima posizione il proprio girone. Gli spagnoli guidati da Diego Simeone sono infatti una squadra molto ...

Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri : “Dybala parte titolare - Khedira non convocato” : Atletico MADRID JUVENTUS conferenza Allegri – Tempo di vigilia in casa Juventus. Domani le porte del Wanda Metropolitano apriranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i colchoneros e i bianconeri. Grande serata europea quella che andrà in scena: la nottata che i tifosi della Juventus e dell’Atletico Madrid attendono praticamente da due […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri: ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : ''Gioca Dybala - importantissimo far gol''. Khedira stop per aritmia cardiaca : MADRID - Paulo Dybala giocherà dal primo minuto domani sera contro l'Atletico Madrid nel match di andata degli ottavi di Champions League. Lo ha annunciato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa ...