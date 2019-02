Alimentazione | l’indagine | il 73% dei giovani italiani beve acqua del rubinetto

meteoweb.eu

: Alimentazione: l'indagine, 73% giovani italiani beve acqua del rubinetto - GoSalute : Alimentazione: l'indagine, 73% giovani italiani beve acqua del rubinetto - 1danyda : RT @findyourdata: Che il consumo di #carne rossa sia in calo, oramai lo sanno tutti. Ecco di quanto negli ultimi 13 anni. I dati sono del r… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Apri ile bevi. Un’abitudine che riguarda un’alta percentuale di, soprattutto: il 72,9% dei 18-24enni e il 73,6% di chi ha un’età tra i 25-34 anni, ha bevutodel(trattata e non) negli ultimi 12 mesi. E’ quanto emerge della ricerca Open Mind Research 2018 effettuata da Aqua Italia (federata Anima – Confindustria), che dal 2006 commissiona biennalmente a istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione al consumo di ‘del sindaco’ in Italia. I Millennial (25-34 anni) registrano un forte incremento della scelta, che nel 2016 si attestava al 66,8%. Tra tutti coloro che la bevono, il 47,9% dei 18-24enni dichiara di farlo sempre o quasi sempre, contro il 41,1% dei 25-34enni. I motivi che spingono a berla sono la comodità (29% per la prima fascia e 29,3% per la seconda), seguita dal minor ...