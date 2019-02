Albania | dietro il ritorno in piazza dell’opposizione Tra accuse di brogli | corruzione e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Primo punto: l’non è quella del 1997. Secondo punto: Tirana non è nel caos di Caracas. Terzo punto: la dialettica politica albanese è da molto tempo viziata dal ricorso a insulti, se non a vere e proprie diffamazioni, sorprendenti per chi non è abituato ad ascoltare i protagonisti. Lo scontro tra partiti c’è, è duro, travalica l’aula del Parlamento. Di più, dopo anni di galoppo economico, è tornato a serpeggiare il malcontento tra la popolazione. Ma quello che sta avvenendo in questi giorni al di là dell’Adriatico non è l’incipit di una guerra civile né una sommossa popolare per le libertà fondamentali. Questo per ripristinare le giuste proporzioni. Oggi le opposizioni torneranno a popolare le strade della capitale, dopo l’accesa protesta di sabato. E qualsiasi decisione, come dicono i ben informati, sarà assunta dopo. Perché il 20 febbraio infunge ancora da data ...