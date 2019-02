Al Bano e Romina nonni bis! Cristel Carrisi è di nuovo incinta

AlBano e Romina di nuovo nonni : Cristel Carrisi aspetta il secondo figlio : La figlia di Albano e Romina: Cristel Carrisi è incinta di nuovo Si allarga la famiglia Carrisi: Albano e Romina stanno per diventare di nuovo nonni! Cristel Carrisi ha annunciato sul settimanale Gente – nel numero in edicola da venerdì 22 febbraio – di essere di nuovo incinta. Per la giovane presentatrice, cantante e stilista […] L'articolo Albano e Romina di nuovo nonni: Cristel Carrisi aspetta il secondo figlio proviene da ...

Ylenia Carrisi è viva - Romina Power e AlBano ci credono ancora : Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi. La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi. Dal canto suo, l’artista si è sempre ...

Jerry Calà - Mara Venier e la gag mai vista a Sanremo con AlBano e Romina : “Avevamo preparato uno sketch formidabile, ma la morte di Claudio Villa bloccò tutto”. Jerry Calà racconta a Stracult un retroscena riguardante la serata finale del Festival di Sanremo del 1987.L’attore e Mara Venier, sua moglie dell’epoca, furono chiamati a presentare sul palco Albano e Romina Power, in gara con il brano “Nostalgia canaglia”, poi classificatosi terzo dietro a "Si può dare di più" di Morandi-Tozzi-Ruggeri e "Figli" di Toto ...

AlBano Carrisi definitivo su Loredana Lecciso e Romina Power : 'Il diavolo e l'acqua santa - loro insieme...' : Il Festival di Sanremo di Albano Carrisi , con Romina Power e Loredana Leccis o insieme sul palco. Il cantante di Cellino San Marco ha abbozzato un suo dream team nel caso la Rai gli affidasse la ...

Al Bano condurrà Sanremo?/ "Potrei farlo" e su Romina Power e Lecciso 'vallette'… : Al Bano Carrisi condurrà Sanremo 2020? Il cantante di Cellino non si tira indietro e pensa già al 'suo' Festival tra possibili ospiti e 'vallette'.

Al Bano tengo lontano Romina Power e la Lecciso : In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” Al Bano ha raccontato che ha cercato di stabilire il concetto di nucleo allargato per la serenità e l’equilibrio tra i figli, nati da due relazioni con Romina Power e Loredana Lecciso. Anche con le due ex compagne il cantante ha deciso di tracciare una linea invalicabile per non urtare la loro sensibilità come mamme e donne: “Entrambe esigono il loro spazio, e io cerco di essere sempre ...

Al Bano dice è importante tenere lontano Romina e la Lecciso : In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” Al Bano ha raccontato che da sempre è portatore dei solidi valori della famiglia, nel corso degli anni, ha cercato di stabilire il concetto di nucleo allargato per la serenità e l’equilibrio tra i figli, nati da due relazioni con Romina Power e Loredana Lecciso. Anche con le due ex compagne il cantante ha deciso di tracciare una linea invalicabile per non urtare la loro sensibilità come ...

Al Bano : "Romina Power e Loredana Lecciso? È importante tenerle a distanza l’una dall’altra" : Al Bano, da sempre, portatore dei solidi valori della famiglia, nel corso degli anni, ha cercato di stabilire il concetto di nucleo 'allargato' per la serenità e l'equilibrio tra i figli, nati da due relazioni molto lunghe, con Romina Power e Loredana Lecciso. Il Leone di Cellino San Marco non ha alcun intenzione di minare queste condizioni per il bene di tutti come confessato al settimanale 'Oggi': Per me essere padre o marito è ...

Al Bano : ‘Tra Romina e Loredana Lecciso meglio mettere qualche chilometro’ : Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Il triangolo no, verrebbe da dire citando Renato Zero, eppure nel corso degli anni ci siamo più volte trovati a parlare di questi 3 protagonisti assoluti del gossip nostrano. Al Bano e Romina tornano a lavorare insieme, Al Bano e Loredana si lasciano, ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina. Le combinazioni possibili tra questi tre pezzi dello stesso puzzle sono già state provate tutte, eppure ...

Al Bano : "Meglio tenere a distanza Romina e la Lecciso" : In una lunga intervista rilasciata a "Oggi", Al Bano non solo ha ricordato gli inizi della sua carriera di cantante, ma ha trovato modo di mettere in chiaro la sua situazione amorosa, diviso tra ...

Sanremo : Al Bano e Romina Power divisi su un eventuale partecipazione alla kermesse : Al Bano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie più chiacchierate e seguite del panorama nazionale ed internazionale. Dopo la réunion artistica, i due ex coniugi sembrano non pensarla allo stesso modo sul Festival di Sanremo. I due artisti mancano dalla kermesse canora come big in gara da moltissimi anni. Per AlBano e Romina nel 2015 c’è stata solo una presenza, ma in veste di super ospiti. Durante la settimana di Sanremo, moltissimi fan ...