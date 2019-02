A scuola c’è un allarme bomba | la bimba scrive una dolcissima dedica sul braccio per

scuola - Bussetti chiarisce : “Insegnanti al sud? C’è stato un fraintendimento mi dispiace” : “Non era mia intenzione e mi dispiace se c’è stato un fraintendimento, amo la Scuola e il fatto di essere qua oggi in uno stand della Campania dimostra che sono qua per sostenerli e incoraggiarli, l’impegno è rivolto a tutti gli insegnanti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti al Mi.Co di Milano per chiarire la sua posizione a proposito delle ultime dichiarazioni ad Afragola L'articolo Scuola, ...

Giorno del ricordo - le foibe : perché c’è ancora chi le nega e i libri di scuola ne parlano superficialmente? : Le foibe sono concretamente delle cavità naturali presenti sul Carso. Il nome deriva da un termine dialettale giuliano, che a sua volta deriva dal latino fovea, ovvero fossa o cava. Furono due i momenti in cui, durante la Seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, le foibe divennero teatro di vere e proprie esecuzioni di massa, quando i partigiani comunisti del maresciallo Tito vi gettarono migliaia di persone, colpevoli ai loro occhi ...

Il professore cambia scuola - viaggio centrifugo alla scoperta di cosa c’è lontano dall’ancient regime : Meglio far valere la forza dell’autorità o puntare sulla complicità e il dialogo? Un bel dilemma quando si tratta di gestire orde di adolescenti delle banlieu, multi-colore, cultura e lingua, eppure tutti figli della grande Francia. Il professor François Foucault ne sa qualcosa: figlio irrigidito di padre intellettuale brillante, insegna lettere al miglior liceo di Parigi ma viene spostato per un anno nella profonda periferia per assecondare un ...

scuola - Bussetti : ‘Linea dura contro i bulli ma i docenti si chiedano cosa c’è che non va’ : La vicenda che ha riguardato l’istituto alberghiero ‘Giacomo Matteotti’, ubicato in Via Garibaldi, a Pisa, ha sollevato un’ondata di polemiche: la Scuola, lo scorso fine settimana, è stata completamente distrutta dopo un’occupazione studentesca. Fotocopiatrici rotte, computer spariti, banchi rovesciati e distributori automatici completamente smontati. Su Instagram sono stati postati diversi video e foto di questi ragazzi che, ...

«Amici 18» : cosa c’è dietro l’occupazione della scuola? : Amici 18Amici 18Amici 18Amici 18Amici 18Amici 18Amici 18Amici 18Amici 18Amici 18Una protesta del genere ad Amici non si era mai vista. Tutto prende il via nello speciale di sabato 19 gennaio, quando l’insegnante Timor Steffens decide di eliminare Marco Alimenti, il ballerino a cui tutti erano affezionati. Basta questo per mettere su il caso e spingere i ragazzi a una rivolta pacifica, con tanto di cartelloni e felpe create ad hoc per la ...

Iscrizioni scuola 2019 - c’è tempo fino al 31 gennaio : come fare : Aperti dal 7 gennaio i termini per le Iscrizioni scuola 2019: i genitori (registrati e dotati di identità digitale Spid) possono già iscrivere i propri figli e le proprie figlie alle prime classi di scuola primarie, medie e superiori. Procedura cartacea per le scuole d’infanzia, online per i corsi di istruzione e formazione professionale. Chi invece deve segnare i figli a classi diverse dalle prime, dovrà consegnare tutto direttamente alle ...