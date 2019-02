A De Poli | ' Per salvare Il Ssn necessario un Piano Marshall'

Combinata nordica - Mondiali 2019 : i quattro azzurri per la Gundersen dal tramPolino grande - c’è ovviamente Pittin : Si comincia: scatta oggi il Mondiale di sci nordico, con la sprint di sci di fondo, in quel di Seefeld (Austria). Per quanto riguarda la Combinata nordica il programma scatterà invece domani: venerdì 22 febbraio alle ore 10.30 il salto dall’HS130 per la Gundersen dal trampolino grande. A seguire, alle ore 16.15, ovviamente la prova di fondo sui 10 chilometri. È stato ufficializzato oggi il quartetto dell’Italia che prenderà parte ...

Europa League - per il NaPoli gli ottavi di finale sono una formalità. L’Inter a San Siro per chiudere la pratica qualificazione - a 1.05 su Sisal Matchpoint : È una formalità la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo. Gli azzurri hanno già vinto in Svizzera 3-1 e il secondo round al San Paolo è a senso unico: la squadra di Ancelotti ha perso soltanto una delle ultime 14 gare giocate in casa in Europa League e, insieme al Borussia Dortmund, è l’unica formazione ancora imbattuta in casa in questa stagione. Nessun dubbio dunque per i bookmaker di Sisal Matchpoint che ...

NaPoli - de Magistris all'attacco : 'De Luca ha un piano per far fallire l'Anm' : 'Il presidente della Regione De Luca ha un piano per far fallire l'Anm'. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenendo stamattina su Radio Crc sulla situazione dell'Azienda ...

Smog NaPoli : superamento del limite di PM10 : domani stop parziale alla circolazione : stop alla circolazione delle auto a Napoli domani, venerdì 22 febbraio, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19.30. Il divieto di circolazione veicolare sull’intero territorio cittadino è stato disposto a seguito del bollettino dell’Arpa Campania che ha indicato l’avvenuto superamento del limite di PM10 in due centraline nei giorni 18 e 19 febbraio e alla luce del bollettino meteo che indica, per la giornata di domani, ...

Catania - arrestato per estorsione Alfio NaPoli - nipote del boss ‘Jimmy’ Miano : taglieggiava un farmacista dal 2009 : La polizia di Catania ha arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso il pregiudicato Alfio Napoli, nipote acquisito di Luigi ‘Jimmy’ Miano, storico capo del clan dei Cursoti Milanesi. Secondo l’accusa, Napoli, 47 anni, detto ‘Codd’i mulu’, taglieggiava il titolare di una farmacia che dal 2009 pagava 200 euro al mese alla cosca per la ‘messa a posto’: i pagamenti servivano per far cessare le ...

Biglietti Parma-NaPoli - come acquistare i tickets per la 25ma giornata di Serie A di calcio : La venticinquesima giornata di Serie A, orfana al momento di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi, proporrà febbraio alle ore 18.00 ldomenica 24 o scontro tra Parma e Napoli: gli emiliani sono dodicesimi a 29 punti, ma hanno racimolato un punto nelle ultime quattro partite, mentre i partenopei sono secondi a quota 53 ma vengono da tre pari per 0-0 nelle ultime quattro sfide. I Ducali in casa hanno raccolto 13 punti in dodici partite, ma ...

Biglietti Milan-EmPoli - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida della 25esima giornata : Prosegue il campionato di Serie A 2018/19 e il 25esimo turno metterà di fronte due tra le squadre più in forma del momento. Al Giuseppe Meazza di Milano, infatti, andrà in scena Milan-Empoli. Si giocherà venerdì 22 febbraio alle ore 20.30 per un anticipo davvero interessante. Da un lato i rossoneri, trascinati da Krzysztof Piatek, che vogliono confermarsi in zona Champions League, dall’altra i toscani che, invece, reduci dal brillante ...

Sondaggio di Fabrizio Masia : Matteo Renzi affondato. Per il 60% l'arresto dei genitori non è vendetta Politica : Il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre dà la legnata finale a Matteo Renzi. L'ex presidente del Consiglio del Pd dopo l'arresto dei suoi genitori Tiziano Renzi e Laura Bovoli ha detto che se non avesse fatto politica non sarebbero mai stati messi ai domiciliari ma gli italiani sembrano n

Papa Francesco a NaPoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Probabili formazioni NaPoli-Zurigo - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi. Ancelotti rilancia Milik - occasione per le seconde linee : Dovrebbe rivelarsi poco più che una formalità la sfida che attende il Napoli questa sera (alle ore 18.55) nella partita di ritorno dei sedicesimi dell’Europea League 2018-2019. La formazione di Carlo Ancelotti affronterà al San Paolo lo Zurigo dopo aver vinto la partita di andata con il risultato di 3-1 e aver messo quasi al sicuro il passaggio al turno successivo. Il tecnico emiliano ne approfitterà per concedere un po’ di riposo ai ...

NaPoli - Ancelotti alla ricerca dei giocatori perduti : «Qualcuno rende da 5» : Crea tanto, segna poco. L'Europa League, in quest'ottica, è per il Napoli il torneo spartiacque della stagione. Non a caso Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida con lo Zurigo al San Paolo, ha ...

NaPoli - il pasticcio degli avvisi Tari : 'Calcoli errati e scambi di persona' : I crediti da riscuotere sono tantissimi e gli avvisi di accertamento sono partiti in fretta. Proprio dalla necessità di recuperare in tempi stretti le ingenti somme non riscosse sono scaturite - come ...

Milano - adotta senegalese : insulti sotto casa. Madre accusa Politica. Salvini : “No razzismo - rispetto per desiderio legalità” : “Ammazza al negar”. Questa la frase, accompagnata da una svastica disegnata al contrario, è apparsa sul muro di casa di una coppia che ha adottato un giovane senegalese. È tutto avvenuto Melegnano, in provincia di Milano e si tratta di un nuovo episodio. Perché è la seconda volta che compaiono scritte sul muro di casa di questi genitori. L’episodio è stato scoperto lo scorso lunedì mattina quando i due, un educatore e sua moglie che ...