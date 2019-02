508 Peugeot Sport Enginereed - 400 cavalli di potenza grazie alla tecnologia ibrida : ... assetto e freni sono stati studiati ad hoc, le carreggiate sono state allargate , +24 mm all'anteriore e 12 mm al posteriore, e l'auto poggia su cerchi da 20" con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S ...

Concept 508 Peugeot Sport Engineered : l’ibrida sportiva che non ti aspetti [FOTO] : Questo Concept ad alte prestazioni e basse emissioni garantisce performance eccezionali mai viste su una Peugeot Peugeot offre già eccellenti prestazioni con le sue versioni GT o GTi di oggi e con le versioni HYBRID e HYBRID4 di domani. Il Concept 508 Peugeot Sport Engineered alza ancor più l’asticella. Prefigura lo sviluppo di una nuova linea di modelli elettrificati ad alte prestazioni. L’aerodinamica è stata studiata in una nuova ...

Peugeot 508 - A Ginevra l'ibrida diventa sportiva : La Peugeot Sport ha in serbo una sorpresa per il Salone di Ginevra: si tratta della concept 508 Peugeot Sport Enginereed. Parallelamente all'introduzione delle motorizzazioni plug-in hybrid per la 508 e la 3008, la Casa francese ha voluto infatti svelare un'applicazione della propria tecnologia pensata per l'incremento delle prestazioni, che darà vita in futuro a una gamma sportiva elettrificata specifica.Una nuova gamma per le sportive ...

Peugeot 508 e il piacere di guida : Il piacere di guida viene spesso evocato come elemento chiave per la valutazione di una vettura di carattere. Difficilmente si rivela in una citycar, un monovolume o in un SUV, mentre si manifesta più facilmente in una berlina. Tanto più che se la berlina è di ultima generazione, diventa ancora più facile provare appaganti sensazioni […] L'articolo Peugeot 508 e il piacere di guida sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Peugeot 508 GT : la berlina sportiva punta tutto sul piacere di guida [FOTO e PREZZO] : Tra i valori aggiunti della 508 GT berlina troviamo le sospensioni con ammortizzazione variabile pilotata Il piacere di guida viene spesso evocato come elemento chiave per la valutazione di una vettura di carattere. Difficilmente si rivela in una citycar, un monovolume o in un SUV, mentre si manifesta più facilmente in una berlina. Con la nuova Peugeot 508 declinata in allestimento GT diventa ancora più facile provare appaganti sensazioni ...