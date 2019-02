Youth League | Roma e Juventus eliminate | passano Midtjylland e Dinamo Kiev

Youth League : Juventus travolta a Kiev - Roma fuori col Midtjylland : La Youth League delle formazioni italiane è finita con largo anticipo. Juventus e Roma , le ultime due squadre nostrane in corsa, sono state eliminate rispettivamente da Dinamo Kiev e Midtjylland nei ...

Youth League amara per la Juventus Primavera - Women in semifinale di Coppa Italia contro il Milan : Europa stregata per la Juventus Primavera. Per la seconda volta nella sua storia, la formazione bianconera si ferma ai playoff della Youth League, la massima competizione continentale giovanile, e non ...

Youth League - Roma e Juventus eliminate da Midtjylland e Dinamo Kiev : Fine dell'avventura in Youth League, il torneo dedicato alle squadre Primavera, per Juventus e Roma, eliminate nei playoff, che mette di fronte le vincitrici dei campionati nazionali con le seconde ...

Youth League - la Juve vuole gli ottavi : in diretta la gara con la Dynamo Kiev : Juve e Roma a caccia della qualificazione agli ottavi di Youth League. Alle 13 allo Stadio Valeri Lobanovski di Kiev, la Juventus proverà a battere la Dynamo nello spareggio secco per qualificarsi per ...

Guarda la UEFA Youth League : highlights e diretta streaming : Dove Guardare le partite in TV in tutto il mondo Le partite prescelte sono prodotte centralmente dalla UEFA, trasmesse in TV dalle emittenti titolari dei diritti per la UEFA Youth League e trasmesse ...

Manchester United - il record di Shola Shoretire : debutta in Youth League a 14 anni : E' finita la prima fase della Champions. Per i grandi, ma anche per i piccoli. La Youth League, infatti, ha espresso le prime sentenze. Nel gruppo H, per esempio, sorride la Juventus, che perde per 4-...

Youth League - la Juve perde 4-2 con lo Young Boys ma è qualificata ai playoff : Young Boys-JuveNTUS 4-2 9' Frederiksen , J, , 11' Tokam , YB, , 15' e 78' Ballet , YB, , 55' Kronig , YB, , 90'+2 Boloca , J, Classifica finale del gruppo H: Manchester Utd 16, Juventus 10, Young Boys ...

Youth League : Liverpool-Napoli 5-0 : Gli azzurrini erano già eliminati Una partita-passerella diventata un massacro: il Napoli Primavera esce sconfitto per 5-0 dal match di Youth League contro il Liverpool. Gli azzurrini erano già eliminati dalla Champions dei giovani prima del match contro i Reds, ma la sconfitta fa rumore, soprattutto per il risultato rotondo e senza appello. Baronio, tecnico del Napoli, decide di varare il turn over e alla fine esce malissimo dalla trasferta ...

DIRETTA LIVERPOOL NAPOLI PRIMAVERA Youth LEAGUE/ Risultato finale 5-0 - info streaming : azzurri travolti! : DIRETTA LIVERPOOL NAPOLI PRIMAVERA YOUTH LEAGUE: streaming video e tv della partita, nella sesta giornata gli azzurri chiudono l'avventura.

DIRETTA INTER PRIMAVERA-PSV Youth LEAGUE/ Risultato finale 3-0 - info streaming : Adorante e Colidio decisivi : DIRETTA INTER Primavera Psv YOUTH LEAGUE: streaming video e tv della partita, nella sesta giornata nerazzurri a caccia della qualificazione.