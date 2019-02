Xiaomi Mi 8 disponibile sullo store ufficiale a partire da 370 euro per celebrare il

Xiaomi Mi 9 avrà anche una speciale custodia protettiva verde disponibile solo per alcuni utenti : Xiaomi Mi 9 ha come nome in codice "Battle Angel", scelto in quanto durante i lavori di sviluppo il CEO di Xiaomi ha richiesto di soffermarsi su bellezza e forza L'articolo Xiaomi Mi 9 avrà anche una speciale custodia protettiva verde disponibile solo per alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 presto disponibile anche nella nuova colorazione Wine Red : Xiaomi rinnova il packaging di Xiaomi Mi Band 3 e per l'occasione introduce una nuova colorazione, portando a quattro il totale. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 presto disponibile anche nella nuova colorazione Wine Red proviene da TuttoAndroid.

Paranoid Android basata su Android 9 Pie disponibile per Xiaomi Mi MIX 2S - Mi 5 - Mi 6 - Mi 8 e POCOPHONE F1 : La nuova Paranoid Android basata su Android 9 Pie disponibile per Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1: ecco link e istruzioni per scaricare le nuove ROM. L'articolo Paranoid Android basata su Android 9 Pie disponibile per Xiaomi Mi MIX 2S, Mi 5, Mi 6, Mi 8 e POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi MI MIX 3 Shappire Edition è disponibile in Cina : Xiaomi ha annunciato la disponibilità della colorazione Sapphire Blue di Xiaomi Mi MIX 3, con 8+128 GB di memoria, che si affianca alle due colorazioni già esistenti L'articolo Xiaomi MI MIX 3 Shappire Edition è disponibile in Cina proviene da TuttoAndroid.

TWRP disponibile per OnePlus 6T - Motorola Moto Z3 - Xiaomi Redmi 6 e altri device : Negli ultimi giorni il team di TWRP ha aggiunto il supporto a nove nuovi dispositivi, tra cui figurano anche OnePlus 6T e Motorola Moto Z3 L'articolo TWRP disponibile per OnePlus 6T, Motorola Moto Z3, Xiaomi Redmi 6 e altri device proviene da TuttoAndroid.