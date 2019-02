Vola giro d' affari case vacanza | +5% nel 2018

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Le azzurre vincono il girone e Volano in semifinale : Il Setterosa centra il primo obiettivo: l’Italia espugna la Piscine de L’Illberg di Mulhouse, battendo a domicilio la Francia per 8-14 nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e conquista il primo posto nel girone B, accedendo così direttamente alle semifinali della manifestazione, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World ...