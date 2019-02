Visite mediche per Mauro Icardi, come andrà a finire?

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)all’Humanitas questa mattina per l’ex capitanola vicenda che lo vede coinvolto.Il giocatore sarà infatti sottoposto a un esame medico per verificare l’entità dell’infiammazione al ginocchio destro, la stessa che l’argentino dice di avvertire in maniera importante dal giorno successivo al caso della fascia tolta e della convocazione per Vienna rifiutata.SOSPETTI IN CASA INTERParlare di visita fiscale è probabilmente eccessivo, dire che l’Inter vuole vederci chiaro su questa storia corrisponde a verità. Della serie: sei infortunato, hai male al ginocchio e allora andiamo a vedere cosa è possibile fare prossimamente. Magari, diplomaticamente, ne verrà fuori uno stop di qualche tempo che in qualche modobbe per far comodo a tutti, in questa vicenda.Perché il tempo potrebbe tornar buono ae all’Inter per trovare una via ...