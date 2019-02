Viaggio in Italia e in Europa alle radici del populismo con il direttore de La Stampa

Grisport vola in Sud Africa : le scarpe del brand italiano @inViaggiocoltubo : Le scarpe Grisport volano in Sud Africa con i travel-Vlogger @inviaggiocoltubo Continua l’avventura digital per Grisport, brand italiano di calzature outdoor e trekking, che dal 2017 accompagna nei loro viaggi in giro per il mondo Giorgio e Martina. Videomakers professionisti e travel-Vlogger eclettici, sulla loro pagina Instagram @inviaggiocoltubo e sull’omonimo canale You Tube, sono seguiti da più di 41 mila follower. La giovane coppia ...

Viaggio nel primo tempio mormone d’Italia : È il più grande d’Europa, il 162esimo al mondo e il primo tempio in Italia dedicato ai fedeli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, i mormoni. Si trova nella periferia Nord-Est di Roma, ma anche da lontano si vede la sua guglia. Per costruirlo ci sono voluti sette anni e mezzo: prima c’era un casale con una cinquantina di ulivi, che sono poi stati ricollocati in giardini. Il tempio è un centro religioso e ...

Champions - "Ti porto a Madrid" : il Viaggio alla scoperta delle avversarie delle italiane : " Ti porto a Madrid", è lo speciale viaggio di Gianluigi Bagnulo e Niccolò Omini, in onda domani, martedì 12 ferbbraio, alle 19.30 su Sky Sport Uno e disponibile su Sky On Demand. "Ti porto a ...

La colazione degli italiani - Viaggio negli alimenti-simbolo : La colazione italiana ha una tradizione antichissima che ci riporta molto indietro nel tempo e spesso fuori dai nostri confini. Il blog www.iocominciobene.it, spazio online della campagna sostenuta da Unione Italiana Food, già Aidepi, associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane, ripercorre la storia di 10 alimenti che fanno parte della colazione italiana, attraverso una serie di curiosità e aneddoti. La storia del latte, ad ...

Domenica 10 Febbraio Viaggio nel territorio italiano con le Guide Ambientali Escursionistiche : La Valle dei Mulini in Lombardia ricca di storia. Escursioni sempre in crescita per le Guide Ambientali Escursionistiche Italiane che anche il prossimo fine settimana daranno l’opportunità di conoscere l’Italia. In Lombardia, tra Como e Varese, c’è la Valle dei Mulini. Piernatale, questo è il suo nome, è l’ultimo mugnaio della Valle del Lanza che oggi produce la farina di mais. Le Guide Ambientali Escursionistiche accompagneranno a conoscerlo di ...

TV - RAI3 : a “Kilimangiaro” Viaggio in Sud America - nei borghi d’Italia - a Singapore e Santo Domingo : Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 3 febbraio alle 15.30 su RAI3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich l’architetto Michele De Lucchi e gli arrampicatori Laura Rogora e Stefano Ghisolfi. In collegamento dal Sud America Lorenzo e Beatrice, una giovane coppia romana, per scoprire i loro “viaggi in salita”, un giro del ...

Dov'eri tu nel '99? - Viaggio tra i dischi italiani che compiono vent'anni : ... al progetto Melma & Merda formato da Kaos One, Deda e Sean col primo e unico album 'Merda & Melma' , passando per 'O tutto o niente' di Dj Gruff , 'Banditi' degli Assalti Frontali e 'Scienza doppia ...

Chi l'ha Visto - scompare durante un Viaggio in Italia : 'Lo conoscete?' : Si indaga sulla sorte di un ragazzo francese di trent'anni, Emilien Martin, scomparso durante un viaggio in Italia dal 13 agosto scorso. A Chi l'ha Visto? l'appello dei genitori. Emilien era un ...

Fette biscottate - biscotti - latte - caffè - marmellata : Viaggio nella storia di 10 alimenti simbolo della colazione degli italiani : latte, caffè, Fette biscottate, muesli, merendine, marmellata e crema spalmabile. E poi torte, cereali, biscotti. La colazione italiana ha una tradizione antichissima che ci riporta molto indietro nel tempo e spesso fuori dai nostri confini. Le Fette biscottate ad esempio, sono nate nella Prussia dell’Ottocento per evitare sprechi, mentre il latte è figlio della civiltà di Mesopotamia. Il caffè si narra sia nato in Etiopia mentre il celebre ...

In Viaggio nell'Italia di Food Advisor con chef Rugiati alla ricerca del miglior cibo : I consigli per assaporare le migliori specialità del territorio. Quali sono le eccellenze gastronomiche che rendono unico il Bel Paese? Una guida rapida e veloce ai piatti tipici delle città visitate ...

Viaggio tra le Confraternite Enogastronomiche d'Italia : " Viaggio tra le Confraternite Enogastronomiche d'Italia " nasce in sella alla sua "Annie", una Guzzi V7 Sport del 1973, con la quale intraprende tour e che è anche un piccolo racconto di Viaggio. ...

Contrae un'infezione in Viaggio di nozze. Federica - 34 anni - muore a pochi giorni dal ritorno in Italia : La luna di miele in Sud America, il dramma appena tornati a casa. Federica Monti di 34 anni è morta poco dopo il suo ritorno dalla luna di miele con il marito Alessandro. A provocare l'infezione che le è stata fatale è stato un batterio, assimilato durante il viaggio tra Patagonia e Terra del Fuoco. I due erano sposati dal 22 dicembre."Quello che doveva essere l'inizio di un sogno meraviglioso si è trasformato in ...

Migranti - Sea Watch con 47 a bordo in Viaggio verso l’Italia : tempesta in arrivo. Salvini : “Provocazione - non sbarcano” : La Sea Watch 3, nave dell’omonima Ong, è al sesto giorno di navigazione in mare con a bordo i 47 Migranti salvati dopo il naufragio di un gommone in avaria. Si sta dirigendo verso l’Italia per sfuggire alle onde e alle raffiche di vento in arrivo nel Mediterraneo. “Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese si sta dirigendo verso l’Italia“, ha fatto sapere questa ...

Australian Open 2019 : i numeri uno dimostrano la loro forza. Italia - il Viaggio a Melbourne finisce qui : La sesta giornata degli Australian Open 2019 ha messo una volta di più in chiaro che, se Novak Djokovic e Simona Halep sono oggi i numeri uno del tennis mondiale, un motivo c’è. Per avere la prova, basta vedere le loro partite contro Denis Shapovalov e Venus Williams. Il canadese, in ascesa da qualche tempo, non è mai stato davvero in grado di fare quello che molti speravano alla vigilia: creare dei grattacapi al serbo. Il set Djokovic ...