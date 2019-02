Vertice sugli abusi | tradizionalisti in piazza | Il Papa condanni anche

ilgiornale

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) "Ci sembra riduttivo organizzare unsul tema della pedofilia ignorando un problema molto più vasto, quello dell"omosessualità organizzata, all"interno della chiesa, che è alla base deglistessi". Roberto De Mattei, storico ed esponente del mondo cattolico conservatore, è in prima fila, con il rosario stretto tra le dita, assieme alle altre "sentinelle" (guarda il video).Un centinaio di laici cattolici provenienti da tutto il mondo che si sono dati appuntamento aSan Silvestro, nel centro di Roma, dove hanno organizzato una manifestazione silenziosa per chiedere ai vescovi di trovare "il coraggio" per "rompere il silenzio", alla vigilia delche si aprirà giovedì prossimo in Vaticano. "Il nostro è un appello ai pastori della chiesa perché alzino la voce contro la piaga dell"omosessualità, che rappresenta una struttura di potere all'interno della ...