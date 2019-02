Vasco Rossi sarebbe stato truffato per 2 | 5 milioni di euro

Truffa su diamanti - a Vasco Rossi proposti da Banco Bpm : Sarebbe stato Banco Bpm a proporre a Vasco Rossi l'acquisto di diamanti e la rockstar avrebbe pagato con tre bonifici il 20 luglio 2009, il 22 marzo 2010 e il 14 ottobre 2011, rispettivamente 1,043 milioni di euro, 520mila euro e poco piu' di un milione. I preziosi sarebbero stati acquistati attraverso la societa' Idb. E' quanto emerge dagli atti dell'inchiesta della Procura di Milano che ieri ha portato la Gdf ad un sequestro preventivo, anche ...

Maxiraggiro sui diamanti - Vasco Rossi tra le vittime : sequestrati 700 milioni di euro : Vasco Rossi, popolarissima rockstar 67enne, è la vittima più nota di una maxi truffa scoperta dalla procura di Milano. Secondo un'indagine durata quasi tre anni, dirigenti di banca e consulenti finanziari in combutta con società di vendita di pietre preziose, hanno invogliato centinaia di risparmiatori a comprare 'diamanti da investimento'. Il 'bene rifugio' era venduto al doppio del suo reale valore. Nell'inchiesta sono indagati 75 persone, ...

Truffa sui diamanti - sequestrati 700 milioni di euro. Tra i raggirati anche Vasco Rossi : Sono 5 le banche coinvolte nel’inchiesta della procura di Milano: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti

Anche Vasco Rossi vittima della truffa dei diamanti per 2 - 5 milioni di euro insieme ad altre celebrità : Spunta Anche il nome di Vasco Rossi tra le vittime della presunta truffa nella vendita di diamanti a danno di risparmiatori e investitori che avevano deciso di acquistarne attraverso degli sportelli bancari. L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco della procura di Milano si allarga ad una serie di bAnche molto popolari, tra cui Banco Bpm e Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mps: ...

Truffa sui diamanti : sequestrati 700 milioni a 5 banche. Tra le vittime Vasco Rossi e Federica Panicucci : Vasco Rossi, l'imprenditrice Diana Bracco e le conduttrici Federica Panicucci e Simona Tagli. Questi sono solo i nomi famosi tra la lista dei malcapitati che sarebbe vittima di una Truffa bancaria. Il ...

Come funzionava la truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi (e non solo lui) : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche. Non una truffa da ladri di polli Come quella messa in piedi ...

Vasco Rossi e Federica Panicucci tra le vittime della truffa dei diamanti : clamoroso raggiro - le cifre-choc : Ci sono anche la rockstar Vasco Rossi e l'industriale Diana Bracco tra il centinaio di investitori raggirati in quella che è stata battezzata "la truffa dei diamanti". Sette le aziende indagate: cinque banche (Banco Bpm, Unicredit, Intesa San Paolo, Mps e Banca Aletti) e due società di compravendita

Banche e diamanti - inchiesta : tra i potenziali truffati anche Vasco rossi : Milano, 19 feb., askanews, - Banco Bpm, Unicredit, Intesa SanPaolo, Mps e Banca Aletti risultano indagate a Milano nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa sulla vendita di diamanti a ...