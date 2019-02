Vanessa Ferrari torna in gara | «Io sono così | testarda e determinata»

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Melbourne 2019 : il ritorno di Vanessa Ferrari tra trave e corpo libero. Le condizioni di forma della bresciana : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riparte da Melbourne, in Australia andrà in scena il secondo atto della competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: appuntamento dal 21 al 24 febbraio nella terra dei canguri, il palcoscenico ideale per il grande ritorno in gara di Vanessa Ferrari. La bresciana è assente dalle pedane da 500 giorni, da domenica 8 ottobre 2017 quando si infortunò durante la finale al corpo ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : una Campionessa Immortale pronta a rientrare - 500 giorni col cuore in gola e il sogno olimpico : Vanessa Ferrari è pronta per tornare in pedana a 500 giorni dal brutto infortunio subito ai Mondiali 2017, la nostra capitana insegue la quarta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi e si è rimessa in gioco per puntare a Tokyo 2020. Caparbietà e coraggio non sono mai mancati alla Farfalla di Orzinuovi che dopo la rottura del tendine d’Achille patita a Montreal si è operata, ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione, è tornata in ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Melbourne 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv. C’è Vanessa Ferrari : Nel weekend del 21-24 febbraio si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio dei punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) andrà in scena il primo grande appuntamento internazionale del nuovo anno solare, la stagione agonistica riparte dall’altra parte del Pianeta e la posta in palio è ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e un viaggio dall’altra parte del Mondo per inseguire le Olimpiadi. A 500 giorni dall’infortunio per una nuova impresa : Un viaggio ai confini del Pianeta per tornare sul palcoscenico internazionale, Vanessa Ferrari ha scelto la lontana Australia per il suo rientro in gara a 500 giorni dall’infortunio subito ai Mondiali 2017. Da quel dannato 8 ottobre è passato quasi un anno e mezzo, nemmeno la rottura del tendine d’Achille ha fermato la Farfalla di Orzinuovi che non si è mai abbattuta, che si è rimessa in gioco con la caparbietà che l’ha sempre ...

Ginnastica - quando ritorna in gara Vanessa Ferrari? Data - programma - orari e tv della Coppa del Mondo : C’è grande attesa sul ritorno in gara di Vanessa Ferrari, la Campionessa del Mondo 2006 è fuori dalle pedane da oltre un anno (la sua ultima uscita risale alla finale al corpo libero dei Mondiali 2017) e ormai è pronta per rientrare in scena da assoluta protagonista. La 28enne ha stretto i denti, si è sottoposta a un’operazione, ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione, si è rimessa in gioco con grande caparbietà e si è ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari verso il rientro. Enrico Casella : “Contenuto tecnico competitivo - vedremo la risposta a Melbourne” : Vanessa Ferrari si avvicina a grandi passi al suo attesissimo rientro in gara, la Campionessa del Mondo 2006 è fuori dalle pedane da oltre un anno (la sua ultima apparizione risale alla Finale al corpo libero dei Mondiali 2017 quando si infortunò) e scalpita per indossare il body nuovamente. La nostra Leonessa vuole cospargersi di Polvere di Magnesio e rimettersi in gioco per l’ennesima volta in una carriera monumentale, non è ancora ...

Ginnastica artistica - le avversarie di Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli a Melbourne. Podio possibile : Ieri pomeriggio la Federazione australiana, organizzatrice della seconda prova di Coppa del Mondo per specialità, ha pubblicato i nominativi degli atleti che dal 21 al 24 febbraio saranno presenti a Melbourne. Nell’elenco, che conta circa 90 ginnasti, di cui la maggioranza sono per la sezione maschile, ci sono anche le azzurre Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli. La presenza di Vanessa ha creato stupore e meraviglia, d’altra parte, a causa ...

Ginnastica - il ritorno di Vanessa Ferrari : Campionessa infinita - senza tempo e senza limiti. Sogno olimpico in Coppa del Mondo : L’amore e la passione per la Polvere di Magnesio hanno ancora una volta vinto su tutto, il desiderio di rimettersi in gioco e la volontà di continuare a inseguire i propri sogni hanno avuto la meglio anche in questa occasione, la grinta e il carisma di un autentico fenomeno hanno fatto la differenza in uno dei momenti più difficili di una carriera irripetibile e Vanessa Ferrari ha deciso di riprovarci. Lo aveva promesso nell’autunno ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari torna in gara! Campionessa infinita - in pedana in Coppa del Mondo tra un mese : La più grande di tutti i tempi ha deciso di battere ancora un colpo, Vanessa Ferrari lo aveva promesso e come sempre non si è tirata indietro: la Campionessa del Mondo 2006 tornerà in gara in occasione della tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si svolgerà a Melbourne (Australia) dal 21 al 24 febbraio. La 28enne si era infortunata al tendine durante i Mondiali 2017, si è operata e ha affrontato un lungo periodo di ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari si scalda in vista della Coppa del Mondo. Parte la corsa a Tokyo 2020 : la trave con il corpo libero? : Il 2019 è appena iniziato, ma nelle palestre più importanti di tutto il mondo è presente già da qualche mese. Il 2019 infatti, non solo sarà l’anno della qualificazione olimpica, ma sancirà definitivamente il netto cambiamento di codice avvenuto nell’ultimo quadriennio, quello post Olimpiadi di Rio: le Coppe del Mondo sono diventate qualificanti, le squadre olimpiche possono essere formate solo da quattro ginnasti, ma esiste la possibilità per ...

Ginnastica - tutte le italiane in gara nel 2019 : da Vanessa Ferrari a Giorgia Villa - le azzurre con licenza FIG : Manca poco più di un mese al ritorno in pedana, sta per incominciare la lunga stagione della Ginnastica artistica che culminerà con i Mondiali di Stoccarda a ottobre, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 2019 sarà un anno cruciale per la Polvere di Magnesio e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista nei prossimi 12 mesi: le azzurre dovranno conquistare il pass per i Giochi tramite la prossima rassegna iridata ma le ragazze di ...

Ginnastica - il 2019 dell’Italia : le Fate del 2003 a caccia delle Olimpiadi - Vanessa Ferrari pronta per il rientro - Marco Lodadio vuole conferme : L’Italia della Ginnastica attendeva con grande ansia il 2019, la stagione del debutto tra le seniores delle Fate: la classe 2003 è ufficialmente diventata grande ed è pronta per fare il proprio esordio nell’artistica che conta. Le azzurrine hanno giganteggiato tra le under 16, hanno vinto la gara a squadre degli ultimi Europei di categoria e hanno spadroneggiato in tutte le competizioni internazionali a cui hanno preso parte nelle ...

VIDEO Vanessa Ferrari torna ad allenarsi e piazza il doppio teso - la Campionessa vuole le Olimpiadi 2020! : Vanessa Ferrari è tornata ad allenarsi a pieno regime da circa una settimana, la Campionessa del Mondo 2006 ha risolto i problemi al piede che le avevano dato noia nell’ultimo periodo (edema osseo dopo l’infortunio al tendine d’Achille rimediato durante i Mondiali 2017) e ora si sta preparando in vista della prossima stagione. La bresciana parteciperà a delle tappe di Coppa del Mondo che saranno qualificanti alle Olimpiadi di ...