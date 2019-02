Uomini e Donne | la confessione di Gemma Galgani su Teresa dopo la scelta

Uomini e Donne anticipazioni - Gemma al castello delle scelte : la proposta di Rocco : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani al castello delle scelte con Rocco: tutti i dettagli Oggi. mercoledì 20 febbraio, un nuova puntata del Trono Over è stata registrata negli studi di Uomini e Donne. La protagonista indiscussa, stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, è stata ancora una volta Gemma Galgani. Pare […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Gemma al castello delle scelte: la proposta di Rocco ...

Uomini e Donne - la madrina di Andrea Del Corso attacca Teresa Langella. L'ex corteggiatore si dissocia : A quasi una settimana dal no ricevuto da Teresa Langella, la madrina di Andrea Dal Corso ha postato alcune foto in compagnia dell'ormai ex corteggiatore. Alla vigilia della decisione finale, la donna si è scagliata duramente contro la tronista in carica: "Il mio figlioccio sarà o non sarà la scelta? Io gli ho consigliato di non presentarsi". Per, poi, sentenziare a cose fatte: "Liberi tutti come avevo predetto".prosegui la letturaUomini e ...

Uomini e Donne - video Teresa Langella dopo la scelta : "Non esageriamo" : Ad una settimana dalla messa in onda della propria scelta, Teresa Langella torna, sui social, per mettere la parola fine alla lotta tra fazioni opposte dopo il no ricevuto da Andrea Dal Corso. Lo fa dall'account ufficiale dell'autrice Raffaella Mennoia a poche ore dal confronto con i suoi corteggiatori all'interno del programma. Ecco cosa ha detto l'ormai ex tronista: Uomini e Donne, Andrea ...

Andrea Dal Corso in imbarazzo : la madrina accusata del "no" a Uomini e Donne : A seguito della prima scelta serale di 'Uomini e Donne', che ha visto la tronista napoletana Teresa Langella giungere a una scelta tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, il veneto Andrea è stato ...

Teresa Langella si sfoga - dopo il 'no' ad Uomini e Donne : Lo scorso venerdì è andata in onda la prima puntata serale di 'Uomini e Donne', che ha visto l'ex-tronista Teresa Langella venire a una scelta, tra i suoi corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal ...

Uomini e Donne - Riccardo confessa l'assurdo complotto con Ida - un'altra delusione per Maria De Filippi : La confessione di Riccardo Guarnier i, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha sconvolto tutti, Maria De Filippi in primis, che ancora una volta è stata costretta ad assistere alla rivelazione ...

News Uomini e Donne - Teresa difende Andrea : il suo sfogo : Teresa Langella rompe il silenzio e difende Andrea di Uomini e Donne Andrea Dal Corso, dal momento in cui ha risposto no a Teresa, è stato duramente attaccato su tutti i social dai fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E proprio per questo motivo che poco fa ha deciso di rompere il silenzio su instagram. Cosa ha detto? Teresa Langella ha difeso Andrea Dal Corso. Infatti la giovane, in un video pubblicato ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e quel clamoroso sospetto : si dice che con Roberta... : Nel corso dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne , la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari maggiori spiegazioni dopo che l'opinionista ha definito Roberta Di Padua '...

Uomini e Donne - è passione tra Ida Platano e Gianni Sperti? : Durante il trono over del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne Over, si sta facendo strada una nuova focosa amicizia: quella tra l'ex ballerino e la Dama. Molti telespettatori stanno seguendo ...

Uomini e Donne : Nicolò Ferrari pubblica sui social una foto con una ragazza - Jelena : Nicolò Ferrari, dopo l'esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore di Nilufar e dopo essere stato tentatore a Temptation Island, ha deciso di dedicarsi ai reality show partendo alla volta di Miami per partecipare a "Les Anges 11". Successivamente ha deciso di abbandonare il programma, anche se pare esserne uscito con una nuova amicizia. Uomini e Donne: Ferrari al centro del gossip per una foto con Jelena Ad aver fatto scatenare il gossip sul ...

Uomini e Donne oggi - Barbara De Santis contro tutti : una frase non piace : Uomini e Donne oggi: Barbara De Santis fa un’affermazione che non piace Barbara De Santis del Trono Over di Uomini e Donne continua a scontrarsi un po’ con tutti in studio. La dama quest’anno è tornata ufficialmente a far parte del parterre femminile, rivelando di aver lavorato su se stessa. Nonostante ciò, per molti la […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Barbara De Santis contro tutti: una frase non piace proviene da ...

Uomini e Donne news - Tina ce l’ha con Roberta? La Cipollari spiega : Uomini e Donne news: Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua del Trono Over? L’opinionista spiega Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua a Uomini e Donne? Questa è la domanda che pone oggi, nel corso della puntata del Trono Over, Maria De Filippi all’opinionista. Quest’ultima la definisce “Miss Europa” e poi afferma […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina ce l’ha con Roberta? La ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia