Uomini e Donne: Il Confronto tra Teresa e Andrea! La Puntata Speciale!

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Dopo la scelta died il No di Andrea in molti chiedono a gran voce untra i due. Maria De Filippi accontenta tutti con unaspeciale dinella quale vedremo il chiarimento traLangella e Andrea Dal Corso. Ecco tutti i dettagli!Buone notizie per i fan di. Dopo la scelta diLangella, conclusasi con un secco No da parte del suo pretendente Andrea Dal Corso, in molti sono rimasti delusi dal mancato chiarimento dei due. Non è un segreto infatti che, dopo il rifiuto del modello veneziano alla tronista, nessuna dichiarazione è stata fatta, a parte il messaggio dello stesso nel quale chiedeva a gran voce di avere un faccia a faccia con l’ormai ex tronista, affermando che ilgli fu impedito dalla stessa redazione diMaria De Filippi probabilmente ha ascoltato le richieste dei fans, che ...