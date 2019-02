Un Posto al Sole Anticipazioni 20 febbraio 2019 | Valerio deve fare chiarezza sui suoi

Un Posto al sole - anticipazioni trame dal 18 al 22 febbraio : il dramma di Elena : La storia non si ferma mai: questo potrebbe essere il motto della più che storica soap opera in salsa partenopea Un posto al sole, ambientata a Napoli, che fa compagnia agli spettatori italiani ormai da più di vent’anni ed è la più longeva soap della storia d’Italia. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 18 febbraio Elena è sempre ...

Un Posto al sole news : NUOVO LOOK per TRE ATTRICI - ecco chi sono… : Arrivano novità “visive” a Un posto al sole, con tre ATTRICI della soap che stiamo vedendo – o quanto meno vedremo prossimamente – con un LOOK parzialmente o totalmente inedito! Cominciamo con il NUOVO taglio di capelli di Luisa Amatucci, che notiamo grazie ad una foto dell’attrice apparsa sui suoi social network e che tra un po’ di tempo ammireremo anche in video. Quanto al personaggio di Silvia, chissà che ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 20 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5193 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 20 febbraio 2019: Valerio Viscardi (Fabio Fulco) tenta di fare chiarezza nei propri sentimenti, ma nel frattempo le macchinazioni di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) fanno ulteriormente precipitare la situazione… Cercando di tenersi nel mezzo tra il padre e la madre, Susanna (Agnese Lorenzini) finisce col pagare in prima persona le conseguenze della profonda crisi fra i ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 febbraio 2019 : Valerio combattuto tra Elena e Simona : Il Viscardi deve fare chiarezza nei suoi sentimenti. Dopo aver passato dei momenti intimi con la sua ex compagna, ha capito di non essere immune al suo fascino.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 febbraio 2019 : Valerio roso dal senso di colpa verso Elena : La visita in carcere insieme a Simona, ha provato il Viscardi. Alberto approfitta di questo momento di debolezza per mettere in atto la sua vendetta.

VALENTINA PACE/ 'Sono incinta - non solo sul set di 'Un Posto al sole'' : VALENTINA PACE è incinta ad Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Elena Giordano, ma anche nella vita reale: aspetta la seconda figlia.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 25 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 25 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Franco è vittima di una terribile aggressione e viene portato in ospedale; mentre tutti i familiari accorrono al suo capezzale e sono in ansia per il suo stato di salute, Prisco attende di conoscere l’esito della sua vendetta. L’incontro tra Mariella e Guido non lascia indifferente nessuno dei due e ciò provoca preoccupazione in ...

Un Posto al sole anticipazioni : FRANCO quasi ammazzato - quali conseguenze? : Saranno giorni molto “caldi” per gli appassionati di Un posto al sole, con ben due storyline che vivranno momenti al cardiopalma. In questo post ci concentriamo su una delle due, quella che riguarda il ritorno in scena di Gaetano Prisco (Fabio De Caro) e la sua sete di vendetta nei confronti di FRANCO (Peppe Zarbo). Occhio dunque, perché tra pochissimi giorni il nostro protagonista sarà aggredito assai brutalmente: in modo più ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Febbraio : L’attore per un applauso spesso è disPosto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : Referendum L’alleato Salvini è salvo: il 59% degli iscritti dice no al processo per la Diciotti Governismo M5S – Oltre 50mila per la consultazione sull’autorizzazione per il vicepremier, indagato per sequestro di persona: prevale la linea dei vertici di Luca De Carolis Movimento 5Stalle di Marco Travaglio Siccome qualcuno aveva evocato il primo referendum processuale della storia, quello indetto da Ponzio Pilato fra Gesù e Barabba, ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 febbraio 2019 : Valerio roso dai sensi di colpa : La visita in carcere insieme a Simona, ha provato il Viscardi. Alberto approfitta di questo momento di debolezza per mettere in atto la sua vendetta.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 19 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5192 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 19 febbraio 2019: Valerio (Fabio Fulco) è in preda ai sensi di colpa per quanto successo con Simona (Cinzia Cordella); Alberto (Maurizio Aiello) tenta di indurlo a confidarsi… Adele (Sara Ricci) si rende conto di tenere ancora a Manlio (Paolo Maria Scalondro), ma Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) la convince a stare lontana dal marito… Vittorio (Amato D’Auria) ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 18 – 22 febbraio 2019 : Valentina Pace Altra settimana in compagnia delle animate vicende di Un Posto al Sole. Ad anticipare ogni episodio della soap, oltre ad un breve riassunto di quanto accaduto nella puntata precedente, c’è come sempre l’ormai celebre sigla che sin dalla prima puntata accompagna il pubblico, mostrando i principali volti della soap. Non tutti sanno che la canzone, intitolata Un Posto al Sole, è stata composta da Antonio Annona e Bruno ...

Spoiler Un Posto al sole prossima settimana : Boschi trasportato d'urgenza in ospedale : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto Al sole' capace di mettere il pubblico alle prese con nuove storie. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Prisco riuscito a ottenere gli arresti domiciliari, dopo aver messo in atto un piano, di comune accordo con il proprio legale. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 ...

Spoiler Un Posto Al Sole della settimana : Viscardi alle prese con i sensi di colpa : Il 18 febbraio comincia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 che regala nuove sorprese ai milioni di spettatori. L'attenzione principale viene rivolta intorno alla figura di Valerio che continua ad avere un comportamento sfuggente nei confronti di Elena. L'arrivo dell'ex moglie ha sconvolto la vita del Viscardi venuto a conoscenza anche di un'amara verità legata al ...