Un nuovo club per i proprietari del Manchester City | acquistate quote del Sichuan Jiuniu

Club Italia tutto nuovo : nel board tre Palloni d'oro più Cairo e Marotta : Tre Palloni d'oro hanno già aderito al progetto: Gianni Rivera, Paolo Rossi e anche Fabio Cannavaro, nonostante il capitano dei Campioni del Mondo 2006 sia impegnato in Cina come allenatore. Manca ...

Mercato Juventus - arriva il nuovo CR7? Sfida col club inglese : i dettagli : Mercato Juventus – Juve, Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Chelsea in corsa, ma a spuntarla potrebbe essere il Wolverhampton. Tutti pazzi per Joao Felix, nuovo gioiello che sta esplodendo al Benfica e che pure Cristiano Ronaldo avrebbe ‘consigliato’ ai bianconeri, i quali tramite Jorge Mendes avrebbero già avuto dei contatti. La rivista sportiva Bola lo ha definito il miglior prospetto del calcio portoghese, il ...

Coma_Cose : in arrivo l'album "Hype Aura" e il nuovo tour nei club

"No" al nuovo stadio - Tom Ricketts lascia il progetto di un club calcistico : L'imprenditore, in passato interessato all'acquisto del Milan, era coinvolto nel progetto per il lancio di un club calcistico di Chicago in USL.

Prima riunione del nuovo cda Samp - Ferrero : 'Insieme per un club ancora più importante' : Genova - Si è svolta questa mattina la Prima riunione del rinnovato consiglio di amministrazione della Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero ha accolto, nella sala dei trofei della sede di Corte ...

Il nuovo FC Andorra di Piquè : anche Messi sarà azionista del club : Il difensore del Barcellona vuole coinvolgere il compagno argentino in questa avventura. L'accordo potrebbe essere reso pubblico nei prossimi giorni.

Calcio - possibili novità in arrivo dalla FIFA. Il presidente Gianni Infantino : “Qatar 2022 con 48 squadre e nuovo Mondiale per club” : Intervistato da Sky Sport in occasione della cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards 2019 tenutasi ad Abu Dhabi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato diverse novità per le prossime stagioni. Per prima cosa ha presentato la sua idea circa il Mondiale per club, competizione che fatica a raccogliere successi di pubblico nella sua confermazione atturale: “Le folle non sono pazze per questa competizione, come avviene ad ...

Novità dalla Fifa : il nuovo Mondiale per Club a 24 squadre : Fifa, Gianni Infantino ha annunciato le Novità in merito al Mondiale per Club che diventerà a 24 squadre “La mia per il Mondiale per Club non è una battaglia, è una cosa bella, si parla di calcio, di un torneo che esiste ma non è che faccia impazzire le folle, come il Mondiale delle Nazionali. L’anno scorso in Russia il Mondiale è stato seguito da 4 miliardi di persone, mentre quello per Club non ha questa attenzione. Noi ...

Cessione Reggina - ecco il nome del nuovo proprietario del club amaranto : Cessione Reggina – Svolta in casa Reggina. Il club amaranto sembra sull’orlo del baratro, nelle ultime ore il colpo di scena, si è conclusa la trattativa per il passaggio di proprietà, il closing è previsto entro i prossimi giorni. L’obiettivo adesso è quello di raggiungere la salvezza, la squadra dovrà fare i conti con una pesante penalizzazione tra stipendi non pagati e questione fideiussione ma potrà anche contare ...

Inter - Marotta nuovo ad. "Qui per riportare in alto il club" : Ufficializzato il nuovo ruolo del manager sportivo. "Sono molto orgoglioso dell'incarico. C'è un progetto ambizioso"