: Ultim'ora #Umbria,sgominata banda furti escavatori - Cyber_Feed : Ultim'ora #Umbria,sgominata banda furti escavatori - TelevideoRai101 : Umbria,sgominata banda furti escavatori -

Unadi rumeni specializzata neidi, trattori e altri mezzi d'opera è statadalla polizia di Stato di Perugia. Il gruppo metteva a segnonel perugino e in centro Italia,poi trasportava la reva in Romania, dove veniva rivenduta. La squadra mobile di Roma ha arrestato 4 persone. Devono rispondere di furto pluriaggravato e continuato. Un quinto cittadino rumeno è stato denunciato a piede libero. Nel corso dell'attività investigativa sono stati recuperati mezzi per un valore di oltre un mln.(Di mercoledì 20 febbraio 2019)